Varao ju je često, a ona mu je naivno opraštala i rađala djecu

Bivši nogometaš David Beckham (47) i Victoria Beckham (48) jedan su od slavnih parova čija je ljubavna priča zaokupirala pažnju mnogih. Upoznali su se 1997. godine, a već sljedeće godine objavili su zaruke. U braku su od 1999. godine te zajedno imaju četvero djece: sinove Brooklyna (23), Romea (19) i Cruza (17) te kćer Harper (11). Iako trenutačno u njihovu braku sve izgleda idilično, prije više od deset godina Davida su ljubavne afere umalo koštale braka.

Njegova najpoznatija afera započela je u rujnu 2003. u jednom madridskom noćnom klubu s manekenkom Rebeccom Loos, inače kćeri nizozemskog diplomata. Radila je kao njegova asistentica, a paparazzi su je uhvatili kako čavrlja s Davidom kao da se poznaju godinama.

Slavni nogometaš tada je sve negirao, a Victoria mu je naivno povjerovala. Kasnije se David ponovno počeo viđati s Rebeccom, a iz kluba su ravno otišli u apartman. Već se u automobilu opustio i prepustio strastima s asistenticom. Spajsica je, naravno, poludjela i zaprijetila Rebecci. Oprostila mu je nevjeru, a ubrzo nakon toga rodila je trećeg sina Cruza. Ljubavnica ni nekoliko mjeseci nakon što se sve saznalo nije prestala pričati o njihovom odnosu i iznositi detalje u medije. Jednom je tako ispričala sve o Davidovim vještinama u krevetu.

- David je jako dobar ljubavnik. Na ljestvici od jedan do deset dajem mu osam. Bio je dobar, ali on i izgleda kao da je dobar u krevetu. Intiman je i prisan i lijepo je kad je muškarac takav u spavaćoj sobi - rekla je Rebecca, koja radi kao instruktorica joge.

No, s tom aferom nisu završili Davidovi preljubi. Manekenka Sarah Marbeck javno je rekla da je s Davidom dvije godine imala aferu. To je bilo prije Rebbece, a David je to dobro krio od javnosti, sve dok ona nije progovorila. Ispričala je da su vodili ljubav četiri sata nakon što su se upoznali, a zaštitari su ju doveli do njegove sobe. Prije 20 godina David se spetljao s Celine Laurie, koja je tvrdila da su imali samo seks za jednu noć. Godinu dana kasnije nije odolio ni španjolskoj manekenki Ester Canadas, a potom ni Mađarici Mariann Fogarasy 2009. godine.

Već i ptice na grani znaju da ljubav između slavnog nogometaša i Spajsice nije bila na prvi pogled. Bila je toliko opčinjena njime da ga je uhodila, a on je, naravno, glumio nedodirljivog. Čak mu je i prijetila da će ga istući ako ju ne nazove, a on se se sramio utipkati broj. Nakon što je on popustio, vezu su započeli tajno jer je Spajsica već tad bila u vezi.

Victoria je s Davidom varala tadašnjeg dečka Stuarta Biltona, a Beckhama je držala podalje od javnosti. Mnogi su joj zbog toga kasnije govorili kako se povijest ponovila i da ju je zato David toliko puta varao, a ona mu je sve opraštala.

Danas je sve to iza njih, već dugo nema nikakvih šuškanja o problemima, a i proslavili su 23. godišnjicu braka u Lopudu pored Dubrovnika.

