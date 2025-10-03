Varaždin dočekao Bravo! ekipu: Ivanu dočekala pjesma, a u eter im se pridružio i Jan Kerekeš

Nakon Bjelovara, Pule i Osijeka, ekipa bravo! jutra Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić, nastavila je svoj veseli road show po Hrvatskoj. U petak od 6 do 9 sati javljali su se uživo iz srca Varaždina, s Trga kralja Tomislava. Iako je vanjska temperatura bila svega pet stupnjeva, raspoloženje je bilo toplo i veselo.

Brojni građani došli su ih pozdraviti, a dobrodošlicu im je uživo poželio i gradonačelnik Varaždina, Neven Bosilj.

U eter se uključio glumac Jan Kerekeš, koji je podijelio uspomene na odrastanje u rodnom gradu: 'Bili smo ekipa koja je stalno bila na ulici, vozili bicikle, igrali skrivača...Varaždin je miran grad za lijepo djetinjstvo prepuno igre. Poseban je po svojoj povijesti i baroku, ali i po miru koji nosi, osobito važnom za mlade obitelji.'

A koje su mu prve misli na Varaždin?

- Prve ljubavi, prvo useljenje sa suprugom, odnosno kasnije s kćeri. Ne bih se mogao zamisliti da živim negdje drugdje. To mi je jako veliki patriot. Posebno se veselim novom kulturnom centru koji gradimo. Bit će puno događanja tijekom cijele godine, od kulturnog sadržaja do entertainmenta. To nam je možda malo nedostajalo, da nam se noćni život ne svodi samo na kafić. Ali čim je i bravo! radio u gradu, znači da se događa nešto dobro - rekao je Kerekeš.

Zagreb: Glumci Ljubomir i Jan Kerekeš | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ivana, Filip i Bruno uživali su u čuvenim varaždinskim klipićima, a jedan je slušatelj iznenadio Ivanu i poklonio joj pjesmu koju je napisao. Emisija je završila u emotivnom tonu uz pjesmu 'Suza za zagorske brege' i poruku: 'Hvala Varaždin, bili ste sjajni! Naš road show se nastavlja. Zovite nas u svoj grad!'

Foto: bravo!