Varaždinska pjevačica o novom singlu: 'To je viralna fotka rastave Kidman od Cruisea'

U vizualnom obliku, pjesma je ona viralna fotka Nicole Kidman nakon što se službeno rastala od Toma Cruisea", riječi su kojima varaždinska autorica i glazbenica Fani Solomun opisuje svoj novi singl.

Riječ je o pjesmi "Jer te ne volim", koja donosi njezin razigrani pop zvuk, britku liriku i tematiku izazova dejtanja i naglo završenih situationshipa.

- Pjesmu je napisala moja verzija 2.0 - Fani Upgraded. Ona koja zna otpustiti ono što joj više ne koristi i smijati se svemu tome kroz glazbu - kaže Fani o inspiraciji iza pjesme, koju uz nju autorski potpisuje i Jere Šešelja, zaslužan i za produkciju.

Prateći videospot inspiriran je autoironijom i meme estetikom, a nosi autorski pečat same Fani kao redateljice: "Doom-scrolling mi je dio svakodnevice, a sadržaj koji me prirodno uvijek nasmije je meme humor. Bilo je sasvim prirodno da to ovom prilikom uklopimo i u priču oko videospota".

Fani Solomun glazbeno djeluje od 2019. godine, a kao prve autorske singlove objavljuje zamijećene pjesme "Svaki kut" i "Dalija (BIG SKY)". Nakon kratke pauze, 2024. godine vraća se na domaću glazbenu scenu s novim autorskim singlovima, podsjećajući publiku na svoj jedinstveni stil i zvukovnu zaigranost, a kroz 2025. godinu nastavlja glazbenu aktivnost s novim pjesmama, koje će krajem godine predstaviti u obliku prvog studijskog albuma.

Novi singl "Jer te ne volim" stiže ubrzo nakon prethodno objavljene pjesme "Anđeo čuvar", a s prošlogodišnjim singlom "Metak" najavljuje debitantski studijski album, čija objava slijedi u jesen ove godine. Nova pjesma je od 16. travnja dostupna u radijskom eteru i na svim digitalnim glazbenim platformama, s pratećim videospotom.