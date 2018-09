Vatrena navijačica Ivana Knoll: Diplomirala s kockicama u ruci

Ivana Knoll (26) ovo ljeto dobila je laskavu titulu “najljepša navijačica”, a s prvim danima jeseni i onu bitniju, titulu magistrice.

- Diplomski rad obranila sam s izvrsnom ocjenom. Obitelj, prijatelji i dečko jako su sretni zbog mojeg uspjeha, čekamo promociju kako bismo napravili veliku feštu - otkrila nam je Ivana Knoll koja je diplomirala na Grafičkom fakultetu u Zagrebu.

Nakon što smo objavili njezine fotografije, dok je još bila tajanstvena “vatrena navijačica”, pa otkrili i kako se zove i otkud dolazi, dobila je više od 50.000 pratitelja na društvenim mrežama.

S obzirom na to da je u kratkom razdoblju postala kraljica Instagrama, nije bilo nikakve dileme oko teme za diplomski rad - “Internet-marketing putem Instagrama”.

SAN KOJI SE NIJE OSTVARIO

- Diplomski sam radila oko mjesec i pol dana. Bilo je stresno jer sam ga planirala napisati još na ljeto, ali zbog SP-a u Rusiji morala sam to odgoditi - dodala je Hercegovka sa zagrebačkom adresom te priznala da je bila pravi kampanjac tijekom studiranja. Iako je postala magistar grafičkog dizajna, Ivana nije oduvijek maštala o toj profesiji.

Foto: Privatni album

NAKON FAKULTETA NISKE PLAĆE

- Ja sam kemičarka u duši, ali nisam uspjela upisati Farmaceutsko-biokemijski fakultet iako je to bila moja najveća želja. Bila sam lijena za dodatno učenje. Iako sam državnu maturu položila s odličnim ocjenama, to nije bilo dovoljno. Od malih nogu u meni ‘čuči’ i mali kreativac koji voli fotografiju i dizajn pa je Grafički fakultet bila adekvatna zamjena. Ne planiram raditi u struci, želim otvoriti vlastitu agenciju, no trebat će mi vremena da se to realizira i pokrene - rekla je zgodna navijačica.

Omiljeni predmet bila joj je kemija, a svaki odlazak na predavanje za nju je bio pravi užitak, osim ako se ne radi o kolegiju na kojem ima fizike. Fizika i ona nikad nisu pronašle zajednički jezik.

Foto: Privatni album

- Obrazovanje u Hrvatskoj nije na najvišoj razini, a razlog je jednostavan - malo prakse, a puno teorije. Dosta predmeta je beskorisno, a profesori često forsiraju ‘štrebanje’. Više mi se sviđa obrazovni sustav u Njemačkoj i Austriji koji se bazira isključivo na praktičnom dijelu i primjenjivanju teorije. Kad završiš fakultet, plaća je i dalje mizerna. U Hrvatskoj standard uopće nije nizak, cijene proizvoda su visoke, a plaće minimalne. Nikako mi se ne sviđa ni kako se država odnosi prema privatnicima, kakav HGK, zašto ih je obavezno plaćati? Što to oni rade za dobrobit tvrtke? - dodaje Ivana, koja smatra da milijunaš možeš postati i bez diplome, ali bez obzira na tu činjenicu razmislit će o upisivanju i doktorata.

Ambiciozna Ivana za predavanja nikad se nije previše sređivala.

NA PREDAVANJA BEZ ŠMINKE

Traperice, haljina i ruž na usnama za nju su dobitna kombinacija. Nakon što je uspješno obranila diplomski rad uslijedilo je još jedno ugodno iznenađenje. Luka Modrić je proglašen najboljim nogometašem na svijetu isti dan kad je ona magistrirala. - Gledala sam emisiju koja se oduljila pa je nestrpljivost rasla. Bila sam uvjerena da je naš Lukica pobjednik, ali sam ipak čekala proglašenje. Magistrirala sam, Luka je proglašen najboljim nogometašem na svijetu, ma ova godina je najbolja godina u mojem životu - zaključila je Knollica.

