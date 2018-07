Vatrena obećanja: Hoće li oni ostati bez perike, brka i gaća?

#VICTORY ❤️🔥⚽️ Na korak do finala 😘 Dokazali su sinoć da mogu dugo, pa idemo onda do kraja! #dopobjede #idemohrvatska #vatreni #fifa2018 #fifaworldcup #croatia

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Jul 8, 2018 at 5:17am PDT