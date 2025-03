'Vatrena' večer Dore! Finalisti spremni, a Alessandra Mele iz Norveške oduševila Mamom ŠČ!

Iza nas je i druga polufinalna večer Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije. Uz Matta Shafta, grupu EoT, Nipplepeople, Marka Tolju, Magazin, Natali, Lelek i IVXN-a, koji su nedjeljno finale osigurali u prvoj polufinalnoj večeri u četvrtak navečer, u velikoj završnici gledat ćemo i Petra Brkljačića, Luku Nižetića, laurukojapjeva, bend Ogenj, Filomenu, Marka Škugora, Marka Bošnjaka te Fenkstu.

Glazbenu večer u opatijskoj dvorani 'Marino Cvetković' otvorila je laurakojapjeva s pjesmom 'NPC', u elektro-pop stilu.

- Konačno sam se smirila, posebno sam zahvalna cijelom timu bez kojeg ne bih bila ovdje. Pjesmu smo radili u spavaćoj sobi, doslovno smo sve radili sami. Ovdje su dolazili cijeli PR timovi, mi smo došli sami i napravili dobar posao i ponosni smo na sebe.

Nije me bilo strah, okružena sam prekrasnim ljudima, cure su mi bile velika podrška - rekla nam je Laura Sučec, a djevojka iz njezina tima je dodala:

- Ne mogu reći da nismo očekivali, ali fenomenalan je osjećaj. Jedva čekamo dati sve od sebe. Na pozornici je bilo odlično.

Mjesecima smo uvježbavali koreografiju, nema profesionalnih koreografa ni kostimografa, sve same od nule. Laura je smislila većinu toga i mamom je sve šivala i došivavala. Mi smo zapravo NPC-evi, ljudi koji žive 'klasično', svi žive isto, i tako svaki dan ispočetka...

Foto: HRT

Marko Škugor izveo je emotivnu baladu 'Šta da Boga molim ja', dok je Fenksta energičnim nastupom predstavio hip-hop/trap hit 'Extra'.

- Povijest Eurovizije se piše! Prva rap pjesma u finalu Dore! Ovo treba definitivno još 'upgradeati'. Ja sam isto u nekoj magli oko toga, koliko jače od ovog mogu? Ne znam... Još me prvog prozovu! Ne znam što bih rekao. Očekivao sam finale, zašto? Jer isključivo glasa publika. Ovo je svima koji ste rekli da ovo nije za Eurosong! Boje žute i plave? Support Ukrajini je tu, ali su to i boje Umaga, može i Švedska... Backstage? Svi smo si dobri! Svi se nabrijavaju međusobno. Izgubiš tremu, samo što te netko dođe podržati i zagrliti, glasno navijanje... Anegdotica koju hoću podijeliti je da smo dvije noći igrali kod mene 'Cards Against Humanity'. Leo iz Supersonic Tria je najsmješnija osoba koju sam upoznao! To smo igrali da se opustimo, ali to je baš društvena igra, upoznaš ljude, i dobiješ neku novu dimenziju tih ljudi. Svi se družimo stalno, sve ih grlim jer sam ekstrovertan i ništa drugo ne znam! - ispričao nam je Fenksta, pravim imenom Saša Stević.

Foto: HRT

Marin Jurić-Čivro nastupio je s rock baladom 'Gorjelo je', a Filomena je otpjevala pop pjesmu 'Strong'. Supersonic Trio izveo je funky-rock pjesmu 'Animal', a Irma mističnu elektro-pop pjesmu 'Enigma'. Luka Nižetić unio je dašak Mediterana pjesmom 'Južina'.

- Zadovoljan sam! Nakon toliko truda, fokusa zadnja tri mjeseca, ovo je sad jedno veliko priznanje i hvala dečkima, hvala svima...

Vidjet ćemo još na probama da izbrusimo neke stvari. Fanovi, uživajte u ovogodišnjoj Dori, nastupi su fantastični. Fantastična je organizacija, pjesme super... Navijajte za svoje favorite. Ozljeda? Sve je savršeno, lijepo su me u Lovranu namjestili. prst mi je ispao iz čašice, da to nisam napravio ne bih danas mogao skakati. Sada je sve kao da se ništa nije dogodilo! Finale? Da se dobro zabavimo.. Hoće li biti južina? Ne znam, nisam gledao prognozu - ispričao je Nižetić pa nastavio:

- Silvio Vujčić je radio outfit. Tu su razne tehnike, impregnirao je dalmatinske lišajeve na materijal, posebno tkanje koje asocira na dalmatinsku zagoru, reinterpretacija nečeg starog i autohtonog.

Foto: HRT

Ananda je donijela synth-pop izvedbu 'Lies Lay Cold', dok je Marko Bošnjak emotivno interpretirao baladu 'Poison Cake'.

- Odlično je sve bilo, bili smo nabrijani, bilo je jako uzbudljivo. Izgorjeli smo na sceni, jedva čekam da još jače izgorimo u nedjelju. žao mi je zbog Anande i Irme, ali drago mi je što smo mi u finalu, gorjet ćemo i za njih isto. Pripremamo samo energetsko pojačanje i malo više ovako moram biti svjestan što se događa. Bit će sve super u nedjelju, još bolje nego danas. Wiwibloggs prognozira pobjedu, to je jedna velika čast, dobiti takvu pohvalu. Super je biti favorit i da ljudi dijele takvo mišljenje. Nikad se ne zna što se može dogoditi, ali vjerujem da pobjeda može biti naša - rekao je Bošnjak.

Foto: HRT

Petar Brkljačić izveo je indie-pop pjesmu 'Kraj', a večer je zaključila grupa Ogenj s energičnom folk-rock pjesmom 'Daj, daj'.

- Sad se osjećamo lagano, prošlo je, ali još nas čeka... Jedva čekam opet. Jesmo li očekivali? Po nekim parametrima jesmo, ali svašta se može dogoditi na sceni i znali smo da odlučuje ovaj nastup uživo. U tom kratkom vremenu sam samo razmišljao da ne propadnem. Kada vidite publiku, to je totalno druga priča od proba. Trema? Ne sjećam se... Bilo je treme na probi, a sada sam zaboravio... Kada sam vidio publiku bilo je gotovo! Jedva čekam nedjelju i vidjeti nove nastupe, nebitno stvarno. Voljeli smo se družiti sa svima, bilo je super upjevavati se zajedno, sve smo privukli u svoju 'jazbinu' s našom harmonikom. Bilo nam je super i fantastično. Svinja? Doma je, već par dana. Posuđena je bila - rekao nam je frontmen benda Tomislav Mihac Kovačic.

Foto: HRT

Kroz večer su publiku i gledatelje ponovno vodili iskusni Duško Ćurlić i Barbara Kolar, koja je zablistala u dvije elegantne haljine, crno-bijeloj i šljokičastoj.

'Baš je zgodna danas', 'Jako lijepa kreacija', 'Super joj stoji ovo', hvalili su je na društvenim mrežama.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Ipak, poseban trenutak večeri pripao je revijalnom dijelu, kad je pozornicu preuzela Alessandra Mele. Norveška pjevačica, koja je osvojila srca publike na Eurosongu 2023. s hitom 'Queen of Kings', priredila je spektakularno iznenađenje! Izvela je 'Mamu ŠČ'!, pjesmu s kojom je Let 3 predstavljao Hrvatsku na Euroviziji u Liverpoolu. Dvoranom su odjekivali pljesak i ovacije, a društvene mreže odmah su se užarile od komentara gledatelja koji su hvalili njezinu izvedbu.

'Sjajna je', 'Wow', 'Kakva super stvar', 'Top, Aleksandra je sve', samo su neki od komplimenata.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Osim odličnih nastupa, Dora je ove godine donijela i zanimljive vizualne dodatke. Publika je nosila posebne svjetleće narukvice koje su mijenjale boju u skladu s pjesmama. Kako doznajemo, one funkcioniraju pomoću softvera koji aktivira radio frekvencija u ritmu glazbe, što je prvi put viđeno na koncertima u Hrvatskoj tijekom nastupa Lepe Brene u Areni Zagreb.

Foto: Marko lukunic/PIXSELL

Sad preostaje veliko finale u kojem ćemo saznati tko će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u švicarskom Baselu. Sudeći po dosadašnjem tijeku natjecanja, očekuje nas još jedna večer puna uzbuđenja.