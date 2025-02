Dora puna adrenalina! Lorena je krvarila, Nižetić ozlijedio prst, a Nipplepeople završio na hitnoj

Iza nas je prva polufinalna večer Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije. Prvih 12 izvođača predstavilo se u četvrtak u sportskoj dvorani 'Marino Cvetković' u Opatiji, a osmero najboljih prošlo je u veliku završnicu koja će biti 2. ožujka. Nakon sjajnih izvedbi, u finale su se plasirali Matt Shaft, grupa EoT, Nipplepeople, Marko Tolja, Magazin, Natali, Lelek i IVXN.

Prvi je na pozornicu stupio Matt Shaft s pjesmom 'Welcome to the Circus', čiji je energični nastup pratio vatromet, plesači i cirkuski klaunovi.

- Jedno lijepo iskustvo, nikad nismo pjevali u ovakvoj ekipi, u ovakvoj dvorani, naučili smo neke stvari, popravit ćemo neke stvari za nedjelju. Malo je bio pritisak jer smo prvi, ali mislim da je bilo okej. Mi smo svima rekli 'Dobrodošli u cirkus', bila je zabava i fešta. Mi smo možda u najboljem backstageu, s Nipplepeople i Swingersima - rekao nam je Matt Shaft, pravim imenom Matej Magdić.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Nakon njega, Jelena Radan izvela je pjesmu 'Salut' na francuskom jeziku. Zatim su publiku oduševili Nipplepeople, koji su na pozornicu došli odjeveni kao vanzemaljci i izveli pjesmu 'ZNAK'.

- Bilo je odlično, kao što smo rekli, jedan od članova benda ima 39,6 upravo sada tako da glas nije bio najbolji na svijetu... Ali u nedjelju očekujemo spektakl - poručili su nakon nastupa. Otkrili su i da su njihove upečatljive kostime kreirali Lidija Lovrić i Nikola Barbir, s kojima surađuju već 15 godina: 'Ovi outfiti se zovu 'Znak', kao i pjesma'.

Za HRT su nakon nastupa otkrili kako njihovo jutro uoči nastupa nije započelo najbolje.

- Jutro je započelo gadno, istina je da je netko iz ovog tima bio na Hitnoj s 39,6 temperaturi - rekao je Marko Grdošić, glasnogovornik grupe.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Grupa Swingers donijela je retro energiju s pjesmom 'FUL KUL', dok je Martha May pokušala osvojiti publiku baladom 'Running To The Light'.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Lelek je izveo pjesmu 'The Soul of My Soul', donoseći etno zvuk, dok je Teenah s pjesmom 'Aurora' pokušala osvojiti simpatije modernim pop stilom.

- Diamane dizajner je zadužen za naše outfite. Uzeti su motivi nošnji, da se spoji slavonska kultura - moderni etno. Za koreografiju je bila zadužena Rebeka Krajnović - ispričale su djevojke iz grupe Lelek nakon nastupa.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

IVXN je svojom izvedbom pjesme 'Monopol' osigurao mjesto u finalu, dok je Marko Tolja impresionirao s baladom 'Through the Dark'.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Publiku je rasplesala i grupa Magazin s pjesmom 'AaAaA'.

- Ranije sam bila solo, sada sam dio grupe. Svakim mojim nastupom na Dori se dajem sve više i više. Na probi sam se porezala, jer sam bosa, na pozornici, zbog scenografije. Kada su vidjeli iz produkcije su mi odmah pomogli. Imam još uvijek trag na haljini, trag krvi. Ovo sve ostalo je bilo sve u redu. Nisam ni primijetila da sam se porezala dok netko nije uperio prstom. Ivan Tandarić i Danijel Galić od Božića pletu naše outfite. Trebali smo doći sat vremena prije da bismo se obukli i da nas 'namontiraju'. Sve je pleteno, sve se trebalo provlačiti... Zahtjevno, ali efektno. U finalu ćemo još više guštati - ispričala je Lorena Bućan.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Natali je očarala emotivnom izvedbom pjesme 'Dom si srcu mom', a večer je zaključila grupa EoT energičnim nastupom pjesme 'Bye Bye Bye'.

- Presretni smo i uzbuđeni i nema odmora, sutra je novi dan, krećemo se pripremati za finale. Bit će u istom tonu, ali neke stvari koje smo zeznuli ćemo morati ispraviti. Ja ću reći za sebe da sam zeznula, oni su bili savršeni. Oni su bili savršeni, čula sam se. Nadali smo se da ćemo proći dalje. Sad će biti još stresnije - rekla nam je Maja Kolarić.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Kroz večer su publiku i gledatelje vodili iskusni Duško Ćurlić i Barbara Kolar, koja je zablistala u dvije elegantne haljine, zelenoj šljokičastoj i crno-plavoj. Njezina modna izdanja nisu prošla nezapaženo, a gledatelji su posebno primijetili i njezin novi osmijeh.

- Baš su joj lijepi novi zubi, ali vidi se da se muči s izgovaranjem slova s - samo je jedan od komentara na društvenim mrežama.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Unatoč sjajnim nastupima i pozitivnoj atmosferi, večer nije prošla bez problema. Gledatelji su primijetili i tehničke poteškoće sa zvukom, koje su se, prema njihovim komentarima, ponavljale i prijašnjih godina na Dori.

Dodatnu čar večeri dala je pjevačica Nina Badrić, koja je u revijalnom dijelu natjecanja izvela svoje hitove, uključujući i pjesmu 'Takvi kao ti'.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Sve je spremno za drugu polufinalnu večer Dore. Večeras će se publici predstaviti 12 izvođača, a oni su redom laurakojapjeva, Marko Škugor, Fenksta, Marin Jurić-Čivro, Filomena, Supersonic Trio, Irma, Luka Nižetić, koji je uoči polufinalne večeri otkrio da je ozlijedio nožni prst, Ananda, Marko Bošnjak, Petar Brkljačić i Ogenj.

Samo osam najboljih proći će u veliko finale i pokušati se izboriti za prestižnu priliku da predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu u švicarskom Baselu.