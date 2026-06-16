Vatrene i jake adute imamo i na tribinama! Ove će ljepotice navijati za Vatrene na SP-u

Dok se naši 'vatreni' pripremaju za sutrašnji okršaj s Englezima, njihove žene, djevojke i zaručnice pripremaju se bodriti ih s tribina. Vanja Modrić, supruga našega kapetana Luke Modrića, najveća je podrška i oslonac u njegovu životu. Upoznali su se još davne 2004. godine, a zanimljivo je da je upravo te godine Luka debitirao Svjetskom prvenstvu. U braku su već 16 godina te imaju troje djece. Sin Ivano rođen je 2010. godine, kći Ema rodila se 2014. godine, a Sofia 2017. godine.

Dvije godine kasnije, 2006., kad je Luka Modrić debitirao na Svjetskom prvenstvu, engleske WAGsice bile su u središtu pozornosti, ali ne zbog svojeg izgleda nego zbog skandala u koji su tad bile upletene. Svjetsko prvenstvo koje je 2006. bilo u Njemačkoj ostalo je upamćeno po ludim zabavama, skupom šopingu, pa čak i skandalima s drogom, a sve u režiji tadašnjih WAGsica. Iako su današnje engleske WAGsice povučenije i mirnije, svejedno su od muževa i partnera udaljene čak 2250 kilometara. Dok su nogometaši smješteni u Kansas Cityju, njihove obitelji nalaze se u Miamiju, a druženje im je dozvoljeno isključivo neposredno nakon utakmice.

Foto: Instagram/

Kapetan engleske nogometne reprezentacije, Harry Kane, suprugu Kate zna još od djetinjstva, no službeno su postali par 2011. godine. Tajno su se vjenčali 2019. godine, a lokacija do danas nije otkrivena. Harry često govori o tome koliko je sretan u braku s Kate te ističe kako je ona s njim od početka, dok još nije bio toliko uspješan.

- Da sam slobodan i da izlazim s djevojkama, nikad ne bih znao jesu li sa mnom iz pravih razloga. Je li to zbog novca? Nikad ne znaš. Pravi sam sretnik što imam ljubav iz djetinjstva. Oduvijek je željela raditi. Išla je na fakultet i marljivo radila. Imam predivnu obitelj, koja me drži prizemljenim i radili su isto snažno koliko i ja da dođem gdje sam sad - izjavio je jednom prilikom Harry Kane.

A od tinejdžerskih dana traje i ljubav Josipe i Ivana Perišića. Samozatajna Josipa inače se ne voli puno eksponirati, a s Ivanom je u vezi još od srednjoškolskih dana. Civilni brak sklopili su još 2012. godine, a su u srpnju 2020. u tajnosti imali i crkveno vjenčanje na Šolti. Danas Josipa i Ivan imaju troje djece, dvojicu sinova i kćer, te slove za jednu od najstabilnijih obitelji među hrvatskim nogometašima.

Foto: screenshoot/Instagram

Naš napadač Andrej Kramarić, osim uspjesima na terenu, može se pohvaliti i predivnom suprugom Mijom. Andrej i Mia u vezi su od 2017. godine, kod matičara su se vjenčali 2021. godine, a već sljedeće godine sklopili su i crkveni brak. Jednom prilikom Andrej se prisjetio i njihova upoznavanja.

- Naše upoznavanje je jednostavna, ali duga priča. Ukratko, otprije su je poznavali svi moji prijatelji i naši se roditelji poznaju. Jedino je ja nisam prije vidio jer sam bio izvan Hrvatske. Slučajno sam naletio na nju, pitao sam najboljeg prijatelja tko je ta cura, a on mi se počeo smijati i nije mu bilo jasno kako je ne poznajem - rekao je.

Par danas uživa u skladnom obiteljskom životu sa sinom Viktorom, kojeg su dobili 2021., a kći Eva stigla im je 2024.

Foto: screenshoot/Instagram

Jude Bellingham slovi kao najatraktivniji nogometaš engleske reprezentacije, no njegovo srce je zauzeto. Ashlyn Castro i Jude u vezi su tek malo više od godinu dana, no Ashlyn smo mogli vidjeti već mnogo puta kako s tribina bodri svog dragog. Njihova veza od početka je pod povećalom javnosti zbog njezine prošlosti, a i zbog priča kako Judeova majka Denise nikad nije u potpunosti prihvatila Ashlyn.

Foto: instagram

Naš branič Joško Gvardiol jedan je od najzgodnijih nogometaša naše reprezentacije, pa ne čudi kako su fotografije njega i njegove odabranice Lu Mastrović, nastale na Badnjak prošle godine u centru Zagreba, ostavile mnoge djevojke u šoku. Lu Mastrović preko noći je ušla u probrano društvo WAGsica Manchester Cityja. Lu ima 20 godina i studentica je Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, a završila je privatnu gimnaziju. Kao mala bavila se skijanjem, a sad je i sama instruktorica skijanja. Iako ne objavljuju zajedničke fotografije, Lu i Joška često možemo vidjeti kako poziraju s bračnim parom Kovačić

Foto: instagram

Naš 'Vatreni', Martin Erlić, sretno je zaljubljen u lijepu Zadranku Nikolinu. O njihovoj vezi ne zna se mnogo, no nedavno su na Instagramu objavili fotografije sa svog vjenčanja koje se održalo u Zadru. Nikolina na svojim društvenim mrežama najčešće objavljuje fotografije s putovanja, te fotografije sebe i svog novopečenog muža.

Foto: screenshoot/Instagram

Engleski nogometaš Bukayo Saka nakon pet godina veze zaprosio je svoju odabranicu Tolami Benson. Ova atraktivna crnka Nigerijskih korijena radi u području odnosa s javnošću, a svoju vezu s Bukayom drži privatnom. Njih dvoje ne prate se na Instagramu i ne objavljuju zajedničke fotografije. Tolami ima 26 godina, a prije nego što je počela raditi u odnosima s javnošću radila je u robnoj kući Harrods u Londonu.

Foto: screenshoot/Instagram

Vratar Engleske, Jordan Pickford, uz sebe ima pravu ljepoticu. Megan Pickford s Jordanom je u braku od 2022. godine te imaju troje djece. Megan na društvenim mrežama prati 140.000 pratitelja, a ona često objavljuje fotografije s Jordanom i djecom, ali i fotografije s luksuznih putovanja.

Foto: screenshoot/Instagram

Helena Livaković supruga je našega vratara, Dominika Livakovića. Njih dvoje upoznali su se 2017. godine preko zajedničkog prijatelja.

- Upoznao nas je prijatelj. Iako se sve dogodilo spontano, mogli bismo reći da je prvi korak napravio Dominik. Prvi dojam bio je odličan i brzo smo kliknuli, ali na početku smo bili samo prijatelji pa ne bismo mogli reći da je to bila ljubav na prvi pogled. Jako smo samozatajni. Oboje smo po prirodi povučeni i imamo uzak krug ljudi s kojima se družimo. Puno vremena provodimo sa psom Cruzom s kojim volimo ići u šetnje prirodom. Kada imamo više slobodnih dana, volimo otići u Zadar, ali i na druga kraća putovanja - rekla je Helena za Story.

Vjenčanje su imali 2022. godine u Dominikovom rodnom Zadru, a danas imaju sina Joakima i kćer Kaju.