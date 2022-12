'Vatreni' su trebali biti glavni, a ostali su u sjeni voditelja. Luka i Iva ne znaju koristiti mikrofon'

Trebala je to biti priredba u kojoj su hrvatski reprezentativci u prvom planu. Deseci tisuća ljudi, od kojih su mnogi došli na Trg bana Jelačića već u prijepodnevnim satima i strpljivo podnosili hladnoću do 18 sati, učinili su to zato da uživo vide i čuju dečke koji su im priuštili toliko veselja posljednjih tjedana.