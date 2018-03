Strava: Poginuo u vatri na setu filma s Willisom i Nortonom...

Glumac Edward Norton (48) primijetio je da iz podruma zgrade u kojoj su snimali film izlazi dim. Produkcija je odmah u pomoć pozvala vatrogasce. Filmska ekipa snimala je scene u njujorškom Harlemu, a na setu je bio i Bruce Willis (63).

- Bili smo u peterokatnici kada je požar buknuo. Svi su počeli vrištati i bježati - napisala je glumica Angelica Guilen nakon nesreće. Potvrdila je da je cijela filmska ekipa, zahvaljujući vatrogascima, prošla neozlijeđeno.

A fire broke out last night on the set of Edward Norton's 'Motherless Brooklyn,' killing a firefighter https://t.co/g1qnyq1Tsm pic.twitter.com/C8rpuM8ROC

Vatrogasac Michael Davidson (37) bio je prvi od 175 vatrogasaca koji su ušli u goruću zgradu. Davidson se odvojio od svojih kolega, a prije no što su ga pronašli, zadobio je teške ozlijede. Požar je buknuo u 23 sata po lokalnom vremenu.

- Svi su sišli niz stepenica, a Davidson je nosio šmrk. Borili su se s vatrenom stihijom najbolje što su mogli te su ulazili dublje u podrum, no ubrzo su bili prisiljeni napustiti podrum zbog gustog dima. Tijekom izlaska iz zgrade, Davidson se nekako odvojio od ostatka svoje ekipe - ispričao je zapovjednik njujorške vatrogasne postrojbe, Daniel Negro.

A massive fire ripped through the set of a movie in NYC, killing a firefighter and badly burning 2 others. It started in a building that was being used to shoot a movie starring Edward Norton, Bruce Willis and Alec Baldwin. @vladduthiersCBS reports: https://t.co/dP7dVpQVkv pic.twitter.com/85uBWOSFdV