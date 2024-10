Već mu predviđaju Oscara zbog uloge Boba Dylana: 'Očekivanja su velika, 3 godine smo radili...'

Nakon dugog iščekivanja nedavno je stigao prvi službeni trailer za novi film posvećen jednom od najvećih umjetnika i jednom od najutjecajnijih glazbenika današnjice - Bobu Dylanu. Biografski film "A Complete Unknown" redatelja Jamesa Mangolda (njegov "Walk the Line" o legendarnom američkom country pjevaču Johnnyju Cashu itekako obećava da bi i ovaj o Dylanu mogao biti jednako dobar), u kina dolazi na Božić, a sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, brojni filmoljupci s veseljem iščekuju premijeru.

Trenutačno najtraženijem mladom holivudskom glumcu Timothéeju Chalametu (28) pripala je čast utjeloviti legendarnog pjevača i skladatelja. Osim što glumi, Chalamet u filmu i izvodi neke od Dylanovih najpoznatijih pjesama. Tako se već u prvoj najavi filma može čuti kako glumac pjeva "Girl From the North Country", a kad je krajem srpnja izašao teaser trailer, u njemu je glumac pjevao "A Hard Rain's A-Gonna Fall".

Foto: promo

- Upravo ste 'natjerali' cijelu novu generaciju da otkrije i sluša Boba Dylana - pišu fanovi. Mnogi već sad smatraju da će "Complete Unknown" biti jedan od najboljih biografskih filmova ove godine.

- Boljega glavnog glumca za ovu ulogu niste mogli odabrati. I izgledom i glasom podsjeća na mladog Dylana - oduševljeni su fanovi, a neki su otišli toliko daleko da Chalametu predviđaju nagrade od Oscara do Zlatnoga globusa.

Mnogi već sad vjeruju kako će glumac prije 30. godine dobiti zaslužena filmska priznanja, a neki komentiraju i da vjeruju da je "vjerodostojno" odglumio glazbenu legendu.

Foto: Profimedia

- Nisam želio pretvoriti Boba Dylana u jednostavan lik koji vas natjera da kažete: 'Ah, sad ga shvaćam'. Mislim da to nije moguće s obzirom na to da sam ga upoznao. Mislim i da je prilično jasno da je većinu svog života proveo pokušavajući izbjeći upravo taj čin bilo koga - objasnio je redatelj James Mangold za časopis Rolling Stone i dodao: "Vjerovao sam Chalametu bezrezervno, kao i cijeloj glumačkoj postavi. Znam da su očekivanja velika, tri godine smo radili na filmu, a Timothée je neumorno vježbao na gitari, svugdje ju je sa sobom nosio".

Inače, Bob Dylan (83) aktivno je sudjelovao u kreiranju filma te je dao svoje komentare na scenarij, a kako pišu američki mediji, sudjelovao je i na nizu sastanaka s redateljem. Glumac je ispričao kako ga je jednom prilikom i upoznao u New Yorku.

- Bilo je odlično. Mogao bih susret opisati kao magičan - izjavio je svojedobno u "The Graham Norton Showu".

Foto: promo

Radnja filma temelji se na knjizi "Dylan Goes Electric" američkog povjesničara glazbe Elijaha Walda, a prati Dylanove rane godine u New Yorku, njegov rastući uspjeh i legendarnu izvedbu na Newport Folk Festivalu 1965., gdje je prvi put izveo električni rock and roll. Mangold je s Jayem Cocksom napisao scenarij koji donosi priču o Dylanu, od tinejdžerskih godina do globalne zvijezde.

- Bob Dylan, tad 19-godišnjak, došao je iz Minnesote u New York i postao senzacija. Prvo je bio prihvaćen u obitelji folk glazbenika u New Yorku, a potom ih je prestigao kako je njegova zvijezda rasla - rekao je Mangold za Collider. Film obuhvaća njegov dolazak u New York sa svega dva dolara u džepu te nevjerojatan uspon do svjetske slave u samo tri godine.

Foto: Profimedia

- Godina 1965. bila je nevjerojatno razdoblje za američku kulturu - dodao je Mangold. Uz Chalameta glume i Monica Barbaro kao Joan Baez, Nick Offerman kao Alan Lomax, Edward Norton kao Pete Seeger (iako je prvo uloga bila ponuđena Christianu Baleu pa Benedictu Cumberbatchu), P.J. Byrne kao promotor Harold Leventhal i Boyd Holbrook kao Johnny Cash. Tu je i Elle Fanning (26) u ulozi Dylanove nekadašnje djevojke Sylvie Russo. Dok će film u određenim svjetskim kinima imati premijeru krajem ove godine, Hrvatska će se ipak morati malo strpjeti do premijere, koja je najavljena početkom 2025.