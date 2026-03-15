Večera za 5 stiže u Osijek: Evo tko sve kuha u novom tjednu

Nakon kvarnerskog tjedna, omiljeni show 'Večera za 5' seli u Slavoniju gdje će se za titulu najboljeg i glavnu nagradu boriti Željka Jovanovac, Mladen Borković. Marjan Vinogradac, Marin Franov i Snježana Klobučar

Željka Jovanovac, učiteljica je u osnovnoj školi u Osijeku, gdje predaje povijest i hrvatski jezik. Kaže kako posao radi s velikom ljubavlju te kako je oduvijek željela biti učiteljica. 45-godišnja supruga i majka živi sa svojom obitelji, u slobodno vrijeme voli šetati u prirodi te odraditi trening kad stigne te općenito vodi aktivan život.

Željka je druželjubiva, uživa u druženju te smatra da je empatična osoba i da ljudi s njom vole provoditi vrijeme. Kuhanje je, priznaje, zavoljela kad je njen sin počeo pokazivati interes za kuhanjem, a upravo od članova obitelji najčešće dobiva inspiraciju za svoja jela.

U utorak će kuhati 63-godišnji vozač Mladen Borković iz Zagreba. Godinama radi kao vozač na filmskim setovima i kaže kako je dosad sigurno prešao više od milijun kilometara. Uvijek dobro raspoložen i spreman na zezanciju, uživa u druženjima s prijateljima i kuhanju. Svoju ljubav prema kuhanju otkrio je nakon rastave braka kad je bio primoran naučiti kuhati. Sada uživa u kuhanju i stalno isprobava nove recepte. U 'Večeru za 5' prijavio se na inicijativu kolega i prijatelja koji uvijek hvale njegova jela.

U srijedu kuha Marjan Vinogradac, 31-godišnji nogometni sudac. Sa suprugom i njihovo četvero djece živi u Valpovu. Dugi niz godina radi kao prodajni predstavnik u telekomunikacijskoj firmi. Kada nije na poslu, Marijan svoje slobodno vrijeme voli iskoristiti baveći se nekom fizičkom aktivnosti. Njegova velika strast je nogomet, a kad je ozljeda prekinula njegovu igračku karijeru postao je sudac pa vikende provodi sudeći na nogometnim turnirima.

Kuhati voli oduvijek, a najdraže mu je spremati tradicionalna slavonska jela, iako ih ne kuha često za svoje ukućane. Iako u kući ipak nije glavni kuhar, uvijek rado preuzme ulogu kuhara. U ‘Večeru za 5’ prijavio se zbog želje za novim iskustvom i upoznavanja novih ljudi.

Marin Franov stiže iz Tenje i kuhat će u utorak. Marin za sebe kaže da je 'nepoznatiji nepoznati fotograf' i fotografira sve od vjenčanja, koncerata, kazališne fotografije, modne fotografije, a radio je i kao fotoreporter. 46-godišnji Marin voli sve vrste umjetnosti pa osim što fotografira, u slobodno vrijeme voli pisati poeziju. Živi sam u kući pored Osijeka i priznaje kako kuhati ne voli i ne zna. Ipak, prijavio se zbog dobre zabave i zezancije.

Tjedan će zatvoriti 56-godišnja Snežana Klobučar. Radi kao spremačica, a u slobodno vrijeme najviše voli biti s obitelji i unucima, ali i sa svoja dva psića s kojima uživa u dugim šetnjama. Naučila je kuhati još od malih nogu, ali u njemu i uživa. Najviše voli kuhati za djecu i unuke, variva, tradicionalna i domaća jela. Pričljiva i pozitivna, najviše uživa u opuštenom društvu. U show se prijavila zbog dobrog provoda i prilike za upoznavanje novih ljudi.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

