Večeras burno u MasterChef kuhinji: 'To je najveći klišej koji sam čuo, neka turska sapunica'

Večerašnji izazov u MasterChef kuhinji donijet će najteži trenutak za članove plavog tima. Nakon poraza u zahtjevnom timskom kuhanju, atmosfera će se promijeniti, jer slijede nominacije.

Barbara Grubišić, koja je vodila plavi tim, slomit će se već na samom ulasku u kuhinju. „Teško je“, reći će Barbara kroz suze i dodati: „Netko tko je vođa to bi trebao bolje voditi.“ Svoj će glas dati Eliasu Abou Haydaru, zbog predugo rađenog pire krumpira, i Tatjani Krolo, čiji štrukli nisu ispunili očekivanja. Iako ni ćufte koje je radio Otto Grundmann nisu prošle bez loših komentara od strane žirija, gotovo nijedan član plavog tima neće ga spomenuti u nominacijama.

Foto: Nova Tv

„Mislim da ga nisu htjeli nominirati je jak igrač i treba im“, osvrnut će se Renata Burić koja će sa svojim crvenim timom gledati sve s galerije. Otta će jedino nominirati Elias jer, ako ispadne u stres testu, želi da to bude u borbi protiv jednog od najjačih igrača. Otto će tu Eliasovu odluku komentirati riječima: „To je najveći klišej koji sam čuo, neka turska sapunica.“

Kao vlasnica kartice imuniteta, Antonija Rittuper će odlučiti ostati po strani i ne intervenirati. No neće skrivati svoje mišljenje: „Mislim da će ih Otto sve pobijediti. Jako je ljut na cijelu situaciju i baš to želim gledati s kokicama.“

U stres test će ići Barbara, Tatjana, Elias i Otto, četvero natjecatelja koje su nominirali upravo njihovi timski kolege, a kuhinja će postati poprište emocionalno najnapetije kuhinjske bitke dosad. Stoga je nemojte propustiti u novoj epizodi MasterChefa večeras u 22:05 na Novoj TV!