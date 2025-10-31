Kraj kulinarske avanture. Zoran Đošić napustio je 'MasterChef'

Iz 'MasterChefa' je nakon stres testa ispao Zoran Đošić. Među poteškoćama s kojima se susreo, bila je izrada tempure koju nikad prije nije radio, pa je u trenutku nesigurnosti kušao votku koja je bila sastojak. Kad je to vidio Jurica, koji mu je bio pomoćnik, s galerije je vikao: 'To nije votka za piti, nego za izradu tempure!'

Unatoč trudu, stres i brzina učinili su svoje.

- U stres testu je uvijek stres, tako da ga i ja imam. Srce mi kuca 190 otkucaja u minuti - rekao je Zoran pred kraj, dok se borio s raspalim fileom brancina.

- Pola mi toga nije gotovo, ne znam od kud bih krenuo. Malo vremena, a puno stvari - priznao je iskreno.

Foto: Luka Dubroja

- Način na koji ste se borili je za svako poštovanje. Volio bih kad bi svaki moj radnik ili kolega izgarao na svom poslu kao što ste vi. To treba izdvojiti, imate više života od mlađih kandidata. Što se tiče tehnike, vi ste pripremili četiri zasebna jela. Rekao bih da tehnikama u ovom slučaju ne vladate - rekao je Zoranu chef Željko.

Chef Mario Mihelj je kazao kako se žiri slaže s njim, i da je time došao kraj Zoranovog puta u MasterChefu.

- Kad smo bili loše, Zoran bi nam svima popravio raspoloženje - istaknuo je Ivan dodavši kako bi volio imati njegovu borbenost.

Njegov tanjur bio je odraz borbe i emocije i upravo ga je ta emocija ispratila iz kuhinje.

Foto: Luka Dubroja

U idućem kulinarskom izazovu kandidati su se po prvi put podijeliti u dva tima - crveni i plavi. Plavi je tim vodila Barbara Grubišić, a crveni Krunoslav Jarić.

- Jedva sam dočekala ovo spajanje, jer smo bili mali tim, pa mi je trebalo da vidim kako ćemo funkcionirati s drugim ljudima - rekla je Antonija Rittuper, veselo prihvaćajući novu priliku.

Barbara, koja je izabrala plavu boju, okupila je svoj tim vrlo pažljivo. Na njezinoj listi našli su se Otto Grundmann, Endrina Muqaj, Jurica Jurašković, Egon Jurić, Tatjana Krolo, Elias Abou Haydar i Mark Ettinger. Krunoslav je pod crvenom bojom okupio

Antoniju Rittuper, Selmu Karić, Damjana Tepića, Antonija Detića i Ivana Capana, dok su mu na kraju, s obzirom na to da su vođe birali po dvoje kandidata, ostali Vjekoslav Krsnik i Renata Burić. Upravo će izbor Renate izazvati napetost, jer je posljednja izabrana i to nije prešutjela: 'Nije ugodno ostati zadnji.'

Foto: NOVA TV



- Renata definitivno nije bila opcija za moj tim. Inače buči i jako je glasna. Ima velike promjene raspoloženja, tako da sam se u biti odlučila maknuti od nje. Iako sam se maknula, ti napadi i dalje traju. Nema moj izbor veze s njezinim kuhanjem, nego osobnošću - objasnila je Barbara dodajući: 'Zadnji napadi na mene nisu bili ugodni, tako da ne želim nekoga takvoga u timu.'

Timovi su kuhali na odmaralištu, a zadatak je obuhvatio kompletan meni - od juhe i salate do štrukli i deserta. Za kuhanje su imali 80 minuta.

Tatjana je preuzela izradu tradicionalnih štrukli uvjerena da će ih dobro napraviti, no po završetku zadatka štrukle su bile veliki promašaj. Plavi tim mučio se s neravnomjernim tijestom i slabo začinjenim sirom u štruklama, dok su crveni poslužili sirove njoke i vizualno upitnu salatu.

- Salata izgleda toliko odbojno kao da ju je već netko jeo - rekao je chef Goran Kočiš.

Foto: NOVA TV

Crveni tim odradio je bolje štrukle, a radila ih je Renata. Plavi tim pripremio je i bistru kokošju juhu.

- Osjećam se kao da sam na bolničkoj hrani - komentirao je juhu chef Stjepan.

Crveni tim radio je krem juhu od mrkve i celera.

- Ukusnija je i inovativnija od one od plavog tima - rekao je Stjepan, a za glavno jelo, plavi tim ponudio je ćufte i pire krumpir.

- Nikad gore ćufte i nikad gori pire u svom životu nisam probao - rekao je Stjepan.

- Nikad gori gastroduel nismo imali - dodao je.

Foto: NOVA TV



Premda je žiri na kraju izazova bio vrlo nezadovoljan, crveni su dobili više žetona od ljudi koji su kušali jela, a i prema procjeni žirija za nijansu su bili bolji od plavih, čime je crveni tim pobijedio u ovom izazovu.