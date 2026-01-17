Obavijesti

OSMERO FINALISTA

Piše Zrinka Medak Radić,
Večeras ne propustite finale The Voice Kids Hrvatska: Svaki poziv ujedno je i vrijedna donacija
Foto: Dinko Cepak/HRT

Tia Paola Pervanić, Tihana Marković, Niko Huljev Žuvan, David Šimunov, Nikol Kutnjak, Franka Prižmić, Ana Ajduković i Franka Žužić večeras će se natjecati za titulu pobjednika druge sezone The Voice Kids Hrvatska

Nakon dva mjeseca intenzivnog rada, brojnih emocija i nezaboravnih glazbenih nastupa, druga sezona showa "The Voice Kids Hrvatska" stiže do svog završnog čina. Večeras u 20.15 sati na Prvom programu HRT-a počinje veliko finale uživo.

Pod vodstvom mentora Vanne, Mije, Tolje i Gopca, uz podršku vokalnih trenera i produkcijskog tima, osmero mladih finalista – Tia Paola Pervanić, Tihana Marković, Niko Huljev Žuvan, David Šimunov, Nikol Kutnjak, Franka Prižmić, Ana Ajduković i Franka Žužić – ponovno će stati na veliku pozornicu. U finalnoj večeri pjevat će otvorena srca, dijeleći svoju strast prema glazbi s publikom u dvorani i gledateljima pred malim ekranima.

Foto: Dario Njavro/HRT

Iz studija na Prisavlju, uz voditeljski dvojac Ivu Šulentić i Ivana Vukušića, finalisti će nastupati uživo uz pratnju vrhunskih glazbenika. O pobjedniku ili pobjednici ove sezone odlučuju isključivo gledatelji svojim telefonskim glasovima.

No svaki poziv ima i dodatnu vrijednost. Osim što podržava omiljenog natjecatelja, on je ujedno i čin solidarnosti s malim pacijentima Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, kojima je potrebna cjelodnevna medicinska skrb. Prikupljena sredstva bit će usmjerena na uređenje bolničke igraonice, prostora koji će djeci donijeti barem djelić radosti i olakšati svakodnevicu. 

