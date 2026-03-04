Obavijesti

Večeras u 'Dobru i zlu': Dok Jakov strahuje za vlastiti život, Joco želi smekšati Nevenku

Foto: NOVA TV

Unatoč nedaćama koje su ga snašle s Jocom, Novak ne odustaje od Marine. Nakon spoja doprati je kući, a njihova zajednička večer završava potpuno neočekivano

Admiral

Veljko pokušava riješiti Jocin problem tako što mu predlaže da pozove Nevenku na piće. Nevenka nevoljko dolazi, a Joco se pretvara i pokušava popraviti situaciju. Nakon što je proveo noć u prtljažniku auta, Jakov je u strahu za vlastiti život. Upravo ga taj strah natjera da se napokon suprotstavi Zoranu. 

Foto: NOVA TV

Unatoč nedaćama koje su ga snašle s Jocom, Novak ne odustaje od Marine. Nakon spoja doprati je kući, a njihova zajednička večer završava potpuno neočekivano.

Foto: NOVA TV

Nakon saznanja o njihovom odnosu, Miro je zabrinut za svoju majku: „Došao sam razgovarati o ovome što se događa između tebe i Novaka… Saznao sam i nije mi jasno zašto mi to nisi rekla.“ Kako će završiti njihov razgovor, ne propustite večeras od 21:15 nakon serije Kumovi na Novoj TV.

