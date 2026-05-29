Večeras u Kumovima: Nestanak signala poremetio je planove, a Lara dobiva sretne vijesti!

Nedostatak signala ometa dogovore pa se Stanislav i Spomenka nenajavljeno vraćaju u Zaglave, gdje ih dočeka neugodno iznenađenje. Dok pokušavaju riješiti novi problem, muškarce u mjestu muči sasvim druga briga - kako će pogledati važnu nogometnu utakmicu.

U potrazi za signalom obilaze cijelo mjesto, a Zvone posebno očajava… Za razliku od njega, Anđelu najviše muči svađa između Martina i Luce te čini sve kako bi ih pomirila. U međuvremenu, Larina nova ideja za brendiranje džemova „Dida Stipan“ osvaja gotovo cijelu obitelj.

Jedina koja nije oduševljena je Jadranka, a Vinku nikako nije jasno što joj smeta. Dok Lara komentira svoju ideju s Tomijem, on joj priopći sretne vijesti.