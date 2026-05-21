Večeras u 'Kumovima' pogledajte: Martin i Matija su na iglama, čeka ih presuda

Martin i Matija su u sličnom raspoloženju nakon suđenja. Osim za ishod, brinu se i zbog Cvite koja protestira šutnjom. Svatko na svoj način se nosi s iščekivanjem presude o skrbništvu, koja na kraju ispadne neočekivana.

Šank ne može vjerovati da je na suđenju izlanuo tajnu koju je tako dugo čuvao – da je on taj koji je vidio Matiju s Kikijem. U depresiji je jer Zvone ne priča s njim.

Aljoša i Vesna su u problemu s Macanima jer nisu stigli na suđenje. Po Luci pljušte odjeci afere, a njezinom raspoloženju ne doprinosi ni Anđela kojoj je Martin uvjerljivo na prvom mjestu.