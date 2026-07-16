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Večeras u 'Nasljedniku': Melek će doživjeti najveće poniženje

Piše 24sata,
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Večeras u 'Nasljedniku': Melek će doživjeti najveće poniženje
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Foto: ONAT ARPAT
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Yıldız napokon doživljava trenutak o kojem je godinama sanjala. Zahvaljujući obećanju koje joj je dao Serhat, upisuje pripremni za fakultet i prvi put vjeruje da će jednog dana postati učiteljica. Presretna zbog novog početka, ne skriva uzbuđenje, dok joj Serhat još jednom obećava da će učiniti sve kako bi ostvarila svoj san i izgradila život u kojem će sama odlučivati o svojoj budućnosti.

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No izlazak među ljude ubrzo se pretvara u neugodno iskustvo. Mještani je javno vrijeđaju i dovode u pitanje njezinu čast, smatrajući je odgovornom za sve što se posljednjih mjeseci dogodilo.

Foto: ONAT ARPAT

Istodobno, u konaku raste napetost između Melek i Yıldız. Melek više ne uspijeva potisnuti ljubomoru nakon što je vlastitim očima vidjela koliko su Serhat i Yıldız postali bliski. Uvjerenje da je izgubila supruga pretvara se u otvoreni sukob, a međusobne optužbe ubrzo prerastaju u fizički obračun.

Foto: ONAT ARPAT

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