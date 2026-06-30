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Večeras u seriji 'Daleki grad': Alya pokušava ostati pribrana

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Daleki grad': Alya pokušava ostati pribrana
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Foto: NOVA TV
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Serija 'Daleki grad' na rasporedu je od 20.15 na Novoj TV, a evo što će se događati u novoj epizodi...

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Alya se nalazi pred najtežom odlukom u svom životu. Svjesna da prijetnja gubitka sina postaje sve stvarnija, pristaje na Sadakatin opasan plan bijega iz zemlje, uvjerena da je to jedini način da zaštiti Deniza.

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Iako joj srce govori jedno, a razum drugo, Alya pokušava ostati pribrana i ne odati Cihanu što se sprema. No svaki zajednički trenutak postaje joj sve teži jer zna da bi mogao biti njihov posljednji.

Foto: NOVA TV

Dok Cihan bezbrižno pokušava razvedriti Alyu i vjeruje da će zajedno pronaći rješenje za sve probleme koji su ih snašli, ona se bori sa suzama i grižnjom savjesti. Naizgled običan susret na imanju pretvara se u jedan od njihovih najemotivnijih trenutaka.

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U šetnji i razgovoru, daleko od svih, Alya konačno otvara srce i priznaje Cihanu da je tek uz njega shvatila što znači istinski voljeti. Novu epizodu Dalekog grada ne propustite od 20:15 večeras na Novoj TV!

Foto: NOVA TV

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