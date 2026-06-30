Večeras u seriji 'Daleki grad': Alya pokušava ostati pribrana

Alya se nalazi pred najtežom odlukom u svom životu. Svjesna da prijetnja gubitka sina postaje sve stvarnija, pristaje na Sadakatin opasan plan bijega iz zemlje, uvjerena da je to jedini način da zaštiti Deniza.

Iako joj srce govori jedno, a razum drugo, Alya pokušava ostati pribrana i ne odati Cihanu što se sprema. No svaki zajednički trenutak postaje joj sve teži jer zna da bi mogao biti njihov posljednji.

Foto: NOVA TV

Dok Cihan bezbrižno pokušava razvedriti Alyu i vjeruje da će zajedno pronaći rješenje za sve probleme koji su ih snašli, ona se bori sa suzama i grižnjom savjesti. Naizgled običan susret na imanju pretvara se u jedan od njihovih najemotivnijih trenutaka.

U šetnji i razgovoru, daleko od svih, Alya konačno otvara srce i priznaje Cihanu da je tek uz njega shvatila što znači istinski voljeti. Novu epizodu Dalekog grada ne propustite od 20:15 večeras na Novoj TV!