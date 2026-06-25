Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na glavnim domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje serija, sporta i informativnog programa, a odabrali smo i najbolje filmske preporuke za opuštanje pred ekranom!

HRT 1

HRT 1 donosi večer ispunjenu napetošću i intrigom. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:05, slijedi "Dnevnik 2" u 19:00, a od 21:04 gledamo novu epizodu kriminalističke serije "Odvjetnica Matlock". Informativna emisija "Otvoreno" u 21:50 donosi najvažnije teme dana, a večer završava dokumentarcem "Španjolska s Evom Longorijom".

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

21:04 Odvjetnica Matlock

21:50 Otvoreno

22:58 Španjolska s Evom Longorijom

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje sporta. U 18:25 možete pratiti finale Prvenstva Hrvatske u vaterpolu, a od 19:45 na rasporedu je atletski spektakl – Memorijal Ivana Ivančića (bacanje kugle). U 21:00 kreće "Nogomet: Americana", a večer završava prijenosom utakmice Ekvador – Njemačka.

18:25 Vaterpolo: Prvenstvo Hrvatske, finale

19:45 Atletika: Memorijal Ivana Ivančića

21:00 Nogomet: Americana

21:50 Nogomet, SP 2026.: Ekvador - Njemačka

Foto: Instagram

RTL

RTL donosi dvostruku dozu humoristične drame "San snova" – dvije epizode zaredom od 20:15, a zatim u 22:20 slijedi "RTL Direkt" s najvažnijim dnevnim vijestima. Za ljubitelje realityja, "Farma Slovenija" počinje u 23:00.

20:15 San snova

21:20 San snova

22:20 RTL Direkt

23:00 Farma Slovenija

NOVA TV

Nova TV nastavlja s popularnim serijama i dramama. U 18:10 je "Čista ljubav", a zatim u 19:00 "Dnevnik Nove TV". Večernji udarni termin rezerviran je za "Daleki grad" (20:20) i "Nasljednik" (21:15). Za kasnovečernje gledatelje tu su "Tajne prošlosti" i "Provjereno".

18:10 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

22:25 Tajne prošlosti

23:50 Provjereno

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večeras je u znaku napetih kriminalističkih serija. "Chicago P.D." kreće od 20:05, a slijede dvije epizode "Zločinačkih umova" od 21:00. Za opuštanje nakon napetosti, tu su "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

22:50 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi uzbudljive serije za sve ljubitelje misterija i akcije. "Rookie" u 19:00 vodi vas u svijet mladog policajca, a "Navy CIS" u 19:50 donosi nove slučajeve elitnih agenata. "Tragovi zločina" u 20:45 i dvostruka doza "Sherlock i Watson" od 21:35 garantiraju večer punu napetosti.

19:00 Rookie

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:35 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri – što ne smijete propustiti?

Za ljubitelje filma, izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova iz ponude filmskih kanala:

- "Hitchcock" (Star Movies, 20:00) – Biografska drama o legendarnom redatelju Alfredu Hitchcocku i nastanku filma "Psiho". Glavne uloge tumače Anthony Hopkins i Helen Mirren.

- "Savršeni tip" (Star Movies, 22:00) – Napeti triler o ženi koja ulazi u opasnu igru s nepoznatim muškarcem, s glumačkom postavom u kojoj su Sanaa Lathan i Michael Ealy.

- "Tristan i Izolda" (Star Movies, 17:25) – Romantična povijesna drama o zabranjenoj ljubavi koja je inspirirala brojne legende.

- "Matrix" (Star Movies, 10:30, repriza) – Kultni SF akcijski hit s Keanu Reevesom (za one koji propuštaju večernje sadržaje, idealan za popodne).

- "Narednik James" (Star Movies, 02:55, repriza) – Oscarom nagrađena ratna drama o opasnostima razminiranja u Iraku.

Bilo da ste fan sporta, kriminalističkih serija, domaćih drama ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite svoje favorite!

*uz korištenje AI-ja

