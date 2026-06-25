Saznajte što vas večeras očekuje na najgledanijim domaćim kanalima i otkrijte koji su filmski hitovi večeri. Detektivske serije, sport i uzbudljive drame čekaju vas pred ekranom!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras vas na glavnim domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje serija, sporta i informativnog programa, a odabrali smo i najbolje filmske preporuke za opuštanje pred ekranom!
HRT 1
HRT 1 donosi večer ispunjenu napetošću i intrigom. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:05, slijedi "Dnevnik 2" u 19:00, a od 21:04 gledamo novu epizodu kriminalističke serije "Odvjetnica Matlock". Informativna emisija "Otvoreno" u 21:50 donosi najvažnije teme dana, a večer završava dokumentarcem "Španjolska s Evom Longorijom".
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
21:04 Odvjetnica Matlock
21:50 Otvoreno
22:58 Španjolska s Evom Longorijom
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje sporta. U 18:25 možete pratiti finale Prvenstva Hrvatske u vaterpolu, a od 19:45 na rasporedu je atletski spektakl – Memorijal Ivana Ivančića (bacanje kugle). U 21:00 kreće "Nogomet: Americana", a večer završava prijenosom utakmice Ekvador – Njemačka.
18:25 Vaterpolo: Prvenstvo Hrvatske, finale
19:45 Atletika: Memorijal Ivana Ivančića
21:00 Nogomet: Americana
21:50 Nogomet, SP 2026.: Ekvador - Njemačka
RTL
RTL donosi dvostruku dozu humoristične drame "San snova" – dvije epizode zaredom od 20:15, a zatim u 22:20 slijedi "RTL Direkt" s najvažnijim dnevnim vijestima. Za ljubitelje realityja, "Farma Slovenija" počinje u 23:00.
20:15 San snova
21:20 San snova
22:20 RTL Direkt
23:00 Farma Slovenija
NOVA TV
Nova TV nastavlja s popularnim serijama i dramama. U 18:10 je "Čista ljubav", a zatim u 19:00 "Dnevnik Nove TV". Večernji udarni termin rezerviran je za "Daleki grad" (20:20) i "Nasljednik" (21:15). Za kasnovečernje gledatelje tu su "Tajne prošlosti" i "Provjereno".
18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
22:25 Tajne prošlosti
23:50 Provjereno
RTL 2
RTL 2 večeras je u znaku napetih kriminalističkih serija. "Chicago P.D." kreće od 20:05, a slijede dvije epizode "Zločinačkih umova" od 21:00. Za opuštanje nakon napetosti, tu su "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
22:50 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV donosi uzbudljive serije za sve ljubitelje misterija i akcije. "Rookie" u 19:00 vodi vas u svijet mladog policajca, a "Navy CIS" u 19:50 donosi nove slučajeve elitnih agenata. "Tragovi zločina" u 20:45 i dvostruka doza "Sherlock i Watson" od 21:35 garantiraju večer punu napetosti.
19:00 Rookie
19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:35 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri – što ne smijete propustiti?
Za ljubitelje filma, izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova iz ponude filmskih kanala:
- "Hitchcock" (Star Movies, 20:00) – Biografska drama o legendarnom redatelju Alfredu Hitchcocku i nastanku filma "Psiho". Glavne uloge tumače Anthony Hopkins i Helen Mirren.
- "Savršeni tip" (Star Movies, 22:00) – Napeti triler o ženi koja ulazi u opasnu igru s nepoznatim muškarcem, s glumačkom postavom u kojoj su Sanaa Lathan i Michael Ealy.
- "Tristan i Izolda" (Star Movies, 17:25) – Romantična povijesna drama o zabranjenoj ljubavi koja je inspirirala brojne legende.
- "Matrix" (Star Movies, 10:30, repriza) – Kultni SF akcijski hit s Keanu Reevesom (za one koji propuštaju večernje sadržaje, idealan za popodne).
- "Narednik James" (Star Movies, 02:55, repriza) – Oscarom nagrađena ratna drama o opasnostima razminiranja u Iraku.
Bilo da ste fan sporta, kriminalističkih serija, domaćih drama ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite svoje favorite!
*uz korištenje AI-ja
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