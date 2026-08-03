Večeras u seriji 'Daleki grad': Alya više ne vjeruje Cihanu

Nakon što dozna da joj je Cihan prešutio istinu o Meryem, Alya više ne uspijeva sakriti razočaranje. Uvjerena da je ponovno iznevjerio njezino povjerenje, otvoreno mu priznaje da je ne boli njegova prošlost, već činjenica da je od nje skrivao istinu. Dok Cihan pokušava objasniti zašto je šutio i uvjeriti je da prema Meryem više ništa ne osjeća, među njima nastaje najveća kriza otkako su zajedno.

Istodobno, Alya se s Denizom priprema napustiti konak i započeti novi život, no Cihan se teško miri s njezinim odlaskom. Iako pokušava olakšati Denizovu prilagodbu novom domu, svaki njihov razgovor završava novim nesuglasicama.

Foto: NOVA TV

U međuvremenu, Boran pronalazi način da ponovno iskoristi Meryem protiv Cihana. Nakon razgovora s njom povlači novi potez koji bi mogao dodatno zakomplicirati Cihanov život i ponovno ugroziti njegov odnos s Alyom. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV.