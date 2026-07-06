Večeras u seriji 'Daleki grad': Boran kreće u novi napad. Može li Alya zaštititi Deniza?

Nakon što Boran otkrije da je Alya podmetnula drugu videosnimku umjesto one koja je trebala poslužiti kao dokaz na sudu, odlučuje okrenuti situaciju u svoju korist i udariti tamo gdje je najranjivija. Uvjeren da će zbog sina odustati od razvoda, ponovno pojačava pritisak, no Alya mu jasno daje do znanja da se njihova priča neće nastaviti, bez obzira na cijenu koju će morati platiti.

Cihan u međuvremenu shvaća da Boran neće tako lako odustati te upozorava Alyu da ga odmah obavijesti ako se nađe u bilo kakvoj nevolji. Iako među njima još uvijek postoje nerazriješeni osjećaji, postaje sve jasnije da jedno drugome ostaju najveći oslonac u najtežim trenucima.

Foto: Nova TV

Dok napetosti u obitelji Albora iz dana u dan rastu, Sadakat ponovno pokušava uvjeriti Alyu da prije novog ročišta napusti zemlju. Istodobno Fidan skriva zdravstvene probleme od Ecmela, a Pakize i Kadir smišljaju neobičan plan kako bi napokon osvojili Muzafferov blagoslov. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!