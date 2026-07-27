Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Ayla gubi strpljenje zbog Cihanove ljubomore

Odlučna da započne novi život, Alya razgledava stan u Midyatu, no Cihan se iznenada pojavljuje i svojim ljubomornim ispadom potpuno poremeti njezine planove. Dok pokušava pronaći sve moguće razloge da je odgovori od preseljenja, napokon priznaje ono što već dugo skriva – da je ljubomoran na svakoga tko joj se približi.

U međuvremenu, novi iskaz vozača kamiona šokira obitelj Albora. Umjesto Borana, za Vurgunovo ubojstvo optužena je Sadakat, a Cihan je uvjeren da njegov brat čini sve kako bi spasio sebe, čak i pod cijenu majčine slobode. Dok pokušava dokazati istinu, stiže još jedna alarmantna vijest…

Foto: NOVA TV

Dok se obitelj bori da spriječi tragediju, Cihan u naletu bijesa suočava Borana s njegovim zločinima i prisiljava ga da prizna istinu. No prije nego što se sukob rasplete, policija dolazi u konak s nalogom za uhićenje osobe od koje to nitko nije očekivao. Novu epizodu serije „Daleki grad“ gledajte večeras od 20:15 na Novoj TV!