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Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Nareina odluka izaziva strah za njezin život

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Nareina odluka izaziva strah za njezin život
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Foto: Nova TV
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Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

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Nakon što joj tijekom otvorenja vrtića iznenada pozli, Nare pokušava od obitelji sakriti koliko je njezino stanje ozbiljno. No kada je pronađu u liječničkoj ordinaciji, Alya više ne može šutjeti i otkriva da Nare pati od ozbiljnih komplikacija u trudnoći. Iako je djetetovo stanje zasad stabilno, Nare je izložena puno većem riziku, zbog čega Alya upozorava da bi svako pogoršanje moglo zahtijevati hitnu intervenciju.

Foto: Nova TV

Kaya je sve uvjereniji da je djevojčica koja se nalazi kod Baybarsovih njegova kći. Cihan i Šahin već imaju plan kako doći do djeteta i napraviti DNK test koji bi konačno trebao dati odgovor na njihove sumnje. Cihan odlučuje ništa ne skrivati od Alye te joj nasamo najavljuje razgovor za koji zna da joj se neće svidjeti. Kada napokon otkrije što spremaju, Alya ostaje suočena s njihovom odlukom da otmu dijete kako bi došli do istine. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

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