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Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: Nova TV
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Doznajte što vas očekuje ovog utorka, 18. kolovoza, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'Chicago u plamenu', 'San snova', 'Daleki grad', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Napetosti između Serhata i Yıldırıma dodatno rastu, a njihov sukob prijeti ugroziti sve oko njih. Dok Yıldız pokušava spriječiti da situacija izmakne kontroli, neočekivani događaji dovode nju i Serhata u životnu opasnost.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Adriana pogodi Martinin prezir. Samuel se slomi pred Petrom zbog zatvaranja utočišta. Teresa prizna Petri da je poljubila Cristóbala i da je nešto osjetila.

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Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20

Severide i Casey posvađaju se nakon riskantnog spašavanja. Brett izlazi na spoj s liječnikom. Otis pokazuje novi alat u postaji. Novčani problemi uzrokuju napetost Hope, Brettu i Stelli.

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Dok napetosti u konaku rastu, Alya i Cihan pokušavaju vratiti mir u svoj odnos, ne sluteći da se oko njih stvara nova opasnost. Enginov dobronamjeran poziv pokreće niz događaja koji će Alyu i Cihana Deniza dovesti u veliku opasnost.

Foto: RTL

San snova 

RTL 20:15

Između Alena i Gorana više nema suradnje. Nakon podvala koje je Sonja namjestila Kurajiću, leđa joj okreće cijeli klub. Sad će se situacija teško popraviti. Bubalo nastoji zataškati Zvonimirovu i Daničinu aferu.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguelu se Helena čini čudnom, ali ona govori da se osjeća nesigurno u vezi s njihovim brakom. Luísa se nenadano pojavi, Helena je napeta zbog tog posjeta.

Foto: HRT
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