Pred sutkinjom, Alya svjedoči o pritisku pod kojim je Zerrin ušla u brak i životu koji uz Demira nikada nije željela. No kada dođe trenutak da potvrdi želi li razvod, Zerrin napravi nešto neočekivano
Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Zerrin šokira obitelj odlukom na sudu, nastaje kaos
Zerrin stiže na ročište za razvod svjesna da jedan njezin odgovor može odlučiti, ne samo o njezinu braku, nego i o tome hoće li ponovno vidjeti svoje dijete. Kaya vjeruje da ih od zajedničkog života dijeli još samo nekoliko sati, a Demir joj jasno daje do znanja da će joj zauvijek oduzeti Šimal ako na sudu kaže nešto što mu ne odgovara.
Pred sutkinjom, Alya svjedoči o pritisku pod kojim je Zerrin ušla u brak i životu koji uz Demira nikada nije željela. No kada dođe trenutak da potvrdi želi li razvod, Zerrin napravi nešto neočekivano. Njezina odluka izaziva potpuni kaos u sudnici.
Nakon što sud odbije zahtjev za razvod, Kaya više ne uspijeva obuzdati bijes te kreće ravno na Demira tražeći odgovor na pitanje što je učinio Zerrin. Dok ga Cihan i ostali pokušavaju zaustaviti, sukob eskalira pred policijom, a Zerrin ostaje zarobljena u odluci koju je donijela kako bi zaštitila svoje dijete. Novu epizodu serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+