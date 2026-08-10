Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Zerrin šokira obitelj odlukom na sudu, nastaje kaos

Zerrin stiže na ročište za razvod svjesna da jedan njezin odgovor može odlučiti, ne samo o njezinu braku, nego i o tome hoće li ponovno vidjeti svoje dijete. Kaya vjeruje da ih od zajedničkog života dijeli još samo nekoliko sati, a Demir joj jasno daje do znanja da će joj zauvijek oduzeti Šimal ako na sudu kaže nešto što mu ne odgovara.

Foto: NOVA TV

Pred sutkinjom, Alya svjedoči o pritisku pod kojim je Zerrin ušla u brak i životu koji uz Demira nikada nije željela. No kada dođe trenutak da potvrdi želi li razvod, Zerrin napravi nešto neočekivano. Njezina odluka izaziva potpuni kaos u sudnici.

Foto: NOVA TV

Nakon što sud odbije zahtjev za razvod, Kaya više ne uspijeva obuzdati bijes te kreće ravno na Demira tražeći odgovor na pitanje što je učinio Zerrin. Dok ga Cihan i ostali pokušavaju zaustaviti, sukob eskalira pred policijom, a Zerrin ostaje zarobljena u odluci koju je donijela kako bi zaštitila svoje dijete. Novu epizodu serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!