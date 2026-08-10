Istodobno Melek zbog velikog stresa završava u bolnici, a liječnici uspijevaju spasiti i nju i nerođeno dijete. Yıldız napokon saznaje da je Melek njezina polusestra
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Večeras u seriji 'Nasljednik': Stiže još jedan sukob obitelji
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Nakon što je Sultan zbog prevelikog stresa završila u bolnici, Serhat joj je odlučio oprostiti. Kada Ašir sazna za Nidinu izdaju, odlučuje je zauvijek izbaciti iz svog života, no unatoč svemu spašava je od teških posljedica.
Istodobno Melek zbog velikog stresa završava u bolnici, a liječnici uspijevaju spasiti i nju i nerođeno dijete. Yıldız napokon saznaje da je Melek njezina polusestra te shvaća da je cijeli život živjela u laži.
Slomljena odlučuje zauvijek odustati od Serhata i prihvatiti brak s Yıldırımom kako bi zaštitila sestru. Novu epizodu turske hit serije „Nasljednik“ pratite večeras od 21:15 na Novoj TV!
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