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Večeras u seriji 'Nasljednik': Stiže još jedan sukob obitelji

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Nasljednik': Stiže još jedan sukob obitelji
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Foto: ONAT ARPAT
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Istodobno Melek zbog velikog stresa završava u bolnici, a liječnici uspijevaju spasiti i nju i nerođeno dijete. Yıldız napokon saznaje da je Melek njezina polusestra

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Nakon što je Sultan zbog prevelikog stresa završila u bolnici, Serhat joj je odlučio oprostiti. Kada Ašir sazna za Nidinu izdaju, odlučuje je zauvijek izbaciti iz svog života, no unatoč svemu spašava je od teških posljedica.

Foto: ONAT ARPAT

Istodobno Melek zbog velikog stresa završava u bolnici, a liječnici uspijevaju spasiti i nju i nerođeno dijete. Yıldız napokon saznaje da je Melek njezina polusestra te shvaća da je cijeli život živjela u laži.

Foto: ONAT ARPAT

Slomljena odlučuje zauvijek odustati od Serhata i prihvatiti brak s Yıldırımom kako bi zaštitila sestru. Novu epizodu turske hit serije „Nasljednik“ pratite večeras od 21:15 na Novoj TV!

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