Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Hoće li pronađena manžeta razotkriti Vitovu tajnu?

Vito doznaje da je Boris pronašao jednu od njegovih manžeta, što dodatno povećava opasnost da istina o Franinoj nesreći izađe na vidjelo. Dok se Vito suočava s novim problemom, Petar i Bruno neočekivano se nađu pred kamerama televizijske ekipe koja ih snimi.

U međuvremenu Dominik zatekne Petra u nedjelu te odlučuje iskoristiti situaciju kako bi utjecao na njegovo ponašanje. Postavlja mu uvjet da će prešutjeti Ivi ono što je učinio ako mu zauzvrat bude pomagao oko obaveza u crkvi. Petar se tako nađe pred neugodnim izborom, svjestan da Dominik zna za njegov postupak.

Foto: NOVA TV

S druge strane, Josip se nikako ne može pomiriti s činjenicom da Vito i Korina nisu vjenčani. Odlučan nešto poduzeti po tom pitanju, pomoć traži od Vlaste, koja podržava njegovu ideju. Njih dvoje tako pronalaze zajednički jezik oko pitanja koje Josipu već neko vrijeme ne da mira. Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!