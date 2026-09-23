Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVE ZGODE I NEZGODE

Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Lana se umiljava Korini kako bi ostvarila svoj plan

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Lana se umiljava Korini kako bi ostvarila svoj plan
4
Foto: NOVA TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

Admiral

Vito i Petar zateknu se zajedno u napuštenom prostoru, gdje njihov razgovor poprima sve ozbiljniji ton. Petar mu se otvara o svojoj prošlosti, a razgovor ih dovodi i do Franine nesreće, kroz što se njih dvojica dodatno zbližavaju.

NOVE DRAME Večeras u seriji Slučajna obitelj pogledajte: Lana i Ljilja ne slute kakav ih vikend očekuje...
Večeras u seriji Slučajna obitelj pogledajte: Lana i Ljilja ne slute kakav ih vikend očekuje...

Za to vrijeme Lana se umiljava Korini i Mileni kako bi ih nagovorila da njoj i Ljilji prepuste svoju hotelsku sobu. Plan joj uspijeva, a Korina i Milena završavaju u sobi s Tatjanom, koja im ubrzo pokvari svaku nadu da će dugo očekivani wellness proteći u znaku zabave i opuštanja.

Foto: NOVA TV

No situacija postaje ozbiljna kada Bruno shvati da su Lana i Korina u istom hotelu. Velika tajna odjednom je ozbiljno ugrožena, a mogućnost da se dvije žene susretnu mogla bi razotkriti sve što Vito pokušava sakriti. Bruno ga upozorava što se događa, no Vito ne zna što poduzeti kako bi spriječio njihov susret.

Foto: NOVA TV

Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U izgled je uložila više od 12.000€! Evo kako je Hana Rodić izgledala prije operacija
Prepoznajete li je?

FOTO U izgled je uložila više od 12.000€! Evo kako je Hana Rodić izgledala prije operacija

Sudjelovala je u prvoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a iako u samom showu nije pobijedila, nakon snimanja je osvojila srce Gospodina Savršenog s kojim je u burnoj vezi bila gotovo sedam godina
Nives o aferi iz svlačionice Dinama: 'Bio je on i još dva, tri igrača te Playboyeva zečica...'
PRISJETILA SE TEŠKIH TRENUTAKA

Nives o aferi iz svlačionice Dinama: 'Bio je on i još dva, tri igrača te Playboyeva zečica...'

"U trenutku dok sam već bila u braku i trudna, mom bivšem dečku su navodno ukrali telefon i izašao je sav sadržaj koji je on imao u telefonu. Tu su bile fotografije takozvanih Dinamovih orgija", ispričala je Nives
Mama Renata još ne sprema bikini! U tangicama ušla u plićak i pokazala isklesanu guzu
PRKOSI JESENI

Mama Renata još ne sprema bikini! U tangicama ušla u plićak i pokazala isklesanu guzu

Jesen stiže, dunjo moja, ali Renata Lovrinčević Buljan kao da za kalendar ne mari. Dok se rujan polako bliži kraju, mama Renata u Splitu još hvata posljednje dane ljeta, a 23 stupnja bila su joj sasvim dovoljna da uskoči u bikini i ode ravno u more

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026