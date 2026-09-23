Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Lana se umiljava Korini kako bi ostvarila svoj plan

Vito i Petar zateknu se zajedno u napuštenom prostoru, gdje njihov razgovor poprima sve ozbiljniji ton. Petar mu se otvara o svojoj prošlosti, a razgovor ih dovodi i do Franine nesreće, kroz što se njih dvojica dodatno zbližavaju.

Za to vrijeme Lana se umiljava Korini i Mileni kako bi ih nagovorila da njoj i Ljilji prepuste svoju hotelsku sobu. Plan joj uspijeva, a Korina i Milena završavaju u sobi s Tatjanom, koja im ubrzo pokvari svaku nadu da će dugo očekivani wellness proteći u znaku zabave i opuštanja.

Foto: NOVA TV

No situacija postaje ozbiljna kada Bruno shvati da su Lana i Korina u istom hotelu. Velika tajna odjednom je ozbiljno ugrožena, a mogućnost da se dvije žene susretnu mogla bi razotkriti sve što Vito pokušava sakriti. Bruno ga upozorava što se događa, no Vito ne zna što poduzeti kako bi spriječio njihov susret.

Foto: NOVA TV

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