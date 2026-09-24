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Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Plan da razdvoji Lanu i Korinu kreće po zlu...

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Plan da razdvoji Lanu i Korinu kreće po zlu...
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Foto: NOVA TV
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Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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Lana i Ljilja pridružuju se Korini i Mileni za doručkom, no zajedničko druženje ne protječe nimalo ugodno. Već za stolom postaje očito da se međusobno ne mogu podnijeti.

NOVA EPIZODA Večeras u 'Slučajnoj obitelji' na Novoj TV: Naizgled bezazlen izlet zakomplicira sve planove
Večeras u 'Slučajnoj obitelji' na Novoj TV: Naizgled bezazlen izlet zakomplicira sve planove

Svjesni koliko bi njihov susret mogao biti opasan, Vito i Bruno pokušavaju učiniti sve kako bi ga spriječili. Bruno odlučuje otići u hotel i sam riješiti problem, no ondje ga dočeka sasvim drugačiji zaplet. Umjesto da situaciju stavi pod kontrolu, neplanirano završava u ljubavnom klinču s Ljiljom.

Foto: NOVA TV

Kako opasnost od susreta Lane i Korine ne prolazi, Vito odlučuje i sam otići u hotel. Anti je dosta problema koji se gomilaju u Jarugi. Nezadovoljan stanjem u mjestu, koje je ostalo i bez svećenika, odlučuje da je vrijeme za konkretne odgovore te odlazi suočiti Ladu sa situacijom.

Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

Foto: NOVA TV

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