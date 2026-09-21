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Večeras u 'Slučajnoj obitelji' na Novoj TV: Naizgled bezazlen izlet zakomplicira sve planove

Piše 24sata,
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Večeras u 'Slučajnoj obitelji' na Novoj TV: Naizgled bezazlen izlet zakomplicira sve planove
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Foto: NOVA TV
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Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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Vito odlazi s Josipom, Brunom i Rajkom na zajedničko druženje uz pecanje, no opušten dan ubrzo poprima sasvim drugačiji ton. Po dolasku na jezero, Vito shvaća da su ga doveli na mjesto gdje je potopljen Gogijev automobil, zbog čega se ponovno nađe u neugodnoj situaciji.

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U međuvremenu Milena i Korina provode vrijeme zajedno na odmorištu i sve se više zbližavaju. No njihovo druženje moglo bi se zakomplicirati kada se ondje sasvim slučajno pojave Lana i Ljilja.

Foto: NOVA TV

Petar se ozlijedi dok zajedno s Lovrom, po Ivinu nalogu, radi na sanaciji Ladina ureda. Kada dozna što se dogodilo, Boris odlučuje postupiti po službenoj dužnosti pa maloljetnog Petra privremeno odvodi u policijsku postaju. Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

Foto: NOVA TV

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