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Večeras u 'Slučajnoj obitelji' pogledajte: Što se krije iza Dinkove potrage za Vitom?

Piše 24sata,
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Večeras u 'Slučajnoj obitelji' pogledajte: Što se krije iza Dinkove potrage za Vitom?
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Foto: NOVA TV
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Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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Ante i Lovorka organiziraju zabavu dobrodošlice za novog svećenika, no istodobno Jarugom počinje kružiti vijest o pojavi divljih pasa. Mještani se okupljaju na proslavi i brzo pojedu i popiju sve što su domaćini pripremili, ali ubrzo postaje jasno da im je pažnja ipak usmjerena na problem koji se pojavio u mjestu.

Kada shvati da su divlji psi zasjenili čak i dolazak novog svećenika i postali glavna vijest u Jarugi, Ante odlučuje novonastalu situaciju iskoristiti u svoju korist.

Foto: NOVA TV

U međuvremenu Ksenija u Vitinu stanu neočekivano susreće Dinka, koji želi znati gdje je Vito. Njegove riječi dodatno je zabrinu kada joj otkrije da mu Vito duguje više od propalog vjenčanja. Ksenija shvaća da se iza Dinkove potrage za njezinim sinom krije još nešto te zabrinuta odlazi u Jarugu.

Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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