Vehid postao vođa crvenih, a Dominik je napustio emisiju: 'Čekaju me puno veće stvari...'

Stiglo je vrijeme za još jednu večeru za goste koja uvijek donosi brojna uzbuđenja. 'Dva crvena su ispala zaredom, ne možemo dopustiti da ispadne i treći', Chiara je konstatirala. 'Gledam Dominika zadnja dva servisa, on nekako nije svoj. Ne znam što ga tišti, vidim da je tužan u sebi', zabrinuto je komentirao Anel, kazavši kako će bodriti svog vođu tijekom pripreme.

Dominik je, pak, predložio Viktoru da njih dvojica tijekom večere preuzmu najviše odgovornosti i inicijative, a Viktor je pristao pomoći u tome. Po dolasku u kuhinju, chef Gretić timove je podijelio u brigade. U plavom timu, na hladnom predjelu je Vehid, na toplom Mauro i Lucija. Domagoj je na glavnom jelu, a uskočit će mu kasnije i Vehid, dok je Nikola na prilozima. Kod crvenih, Dominik je na hladnom, a Milena i Viktor na toplom predjelu. Glavno jelo radi Anel kojemu uskače i Dominik, a Chiara je na prilozima.

- Danas sam odlučila biti potpuno hladne glave i ne dopustiti da me itko iživcira - poručila je Lucija.

Priprema je krenula, a kandidati su bili samouvjereni. Chiara se željela posebno iskazati i skinuti svoju crnu pregaču koju nosi kao nominirana. Domagoj se, pak, naljutio na Luciju jer se petljala u njegov posao te je smatrao da nije dobro posložila prioritete.

Lucija je, pak, zamjerala Domagoju i Vehidu da su usporeni i nisu koncentrirani. Sous chefica Ivana upozorila je Dominika da mora bolje kontrolirati situaciju u svojoj kuhinji jer su u temeljcu opet završile riblje glave, zbog čega su prošli put imali velikih problema tijekom večere. Viktor je primijetio da je Dominik napravio veliku pogrešku i uzeo krivo meso za izradu kofti pa su se brzinski dogovorili da će nastaviti s izradom i probati spasiti stvar. 'Nisam u nekom fokusu, baš sam traljav. Nisam na svom maksimumu', iskreno je priznao, a zatim i chefu Gretiću kazao za svoju pogrešku.

- Onda moramo mijenjati cijeli meni. Sve ono što piše više ne vrijedi... I što sad? Polurješenja ne igraju. Tebi se odlazi? Jesi to namjerno napravio - upitao ga je. 'Nisam nikako namjerno! Htio bih se ispričati timu, ja sam kriv za sve. Nisam bio dobar vođa', poručio je Dominik. Chef Gretić malo je izmijenio topla predjela crvenih, pa otišao nasamo porazgovarati s Dominikom.

- Nemam fokusa u zadnja tri, četiri dana. Ne mogu naći neki smjer... Kao da ne pripadam više ovdje - kazao je chefu, priznavši da ga je poremetio dolazak prijatelja i djevojke na posljednju večeru. 'Ne dolaziš u obzir! Hoćeš li odustati svaki put zbog neke teške stvari kroz život? To se tako ne radi, bez obzira što si mlad. Ti si dečko koji ima puno potencijala', kazao mu je Gretić.

- Imam to nešto u sebi što me stalno koči. I ako ne napravim dobro neku stvar, kao da mi netko govori: Nisi dovoljno dobar - kazao je Dominik na rubu suza, 'Pomogao bih ekipi izbaciti servis i, ako treba, ja sam spreman stvarno ići doma'. 'Viktore, novi si vođa crvenog tima od danas', poručio je chef kad se vratio u kuhinju, a on je to poslušno prihvatio.

- Dominika treba podržati. Kad čovjek padne, jako ga je teško dignuti ako nema prave ljude oko sebe - kazao je Anel. S druge strane zida, ponosna Lucija okupila je svoj tim i sretno kazala: 'Sve je spremno!' Vrata restorana su se otvorila i krenule su prve narudžbe. Plavi su glatko riješili sva hladna predjela, a činilo se da su i crveni konačno uhvatili tempo, no ne zadugo. Chef je kritizirao Mileninu tjesteninu koja je bila pogrešno zamotana. Mauro i Lucija imali su nekoliko trzavica na toplim predjelima, chef je prigovarao zbog nedovoljno pečenih kofti, no uspješno su sve poslužili.

Crveni su se poskliznuli na glavnim jelima, prilozi su bili hladni, a Anel je za to krivio Chiaru i njezin loš tajming. I Nikola je na prilozima plavih imao iste probleme pa je ponavljao pripremu svog povrća. 'Najbolje su greške koje se mogu brzo popraviti, super je sve ispalo', šalio se Nikola. U crvenom timu i dalje je vladao kaos, pogubili su se u narudžbama glavnih jela. Chiara se požalila da Anel ne komunicira dovoljno s njom. Anel je, pak, krivio Viktora jer je smatrao da je individualac. 'Mi smo krivi, svi', kazao je vođa Viktor, a i Dominik je smatrao da je svojom pogreškom na početku pridonio tome da tim nije koncentriran. 'Gasi sve i van! Vratite se s dva nominirana', ljutito ih je potjerao u kuću.

Uslijedila je dugačka rasprava, a kandidati su se međusobno krivili. Anel je smatrao da je sve radio dobo i pogubio se zbog nekomunikacije drugih, a većina ostalih mislila je da je on jedan od glavnih krivaca jer nije preuzeo dovoljno inicijative na svojoj stanici. 'Toliko nepotrebnih riječi, vjerojatno smo se zbog toga i pogubili', Milena je krivila Anela.

- Razapeli su me na križ. Svi su veliki chefovi, ali lako je biti general nakon bitke - zaključio je i ljutito izašao u dvorište. Za to vrijeme, plavci su uspješno dovršili svoj servis i zaradili čestitke chefa! 'Htio bih izaći odavde', poručio je svojim crvenima Dominik,

- Uvijek bježim od problema i kad je najteže... Ne volim nikad kad se tim dovodi u opasnost, ja sam to danas napravio. Nemam više motivacije kao na početku, ne kuham baš nešto u zadnje vrijeme. Ako bi danas netko trebao ispasti, to sam ja. Vrijeme je da ja izađem van.

Crveni su ga grlili i nije im bilo svejedno. Kad su se u kuću vratili plavci i čuli što se događa, Vehid nije mogao sakriti svoje suze, jer njih dvojica od početka su vrlo bliski. 'Ne bih volio da on ispadne... Što se tiče glave, kuhanja, smirenosti, ideja, definitivno je jedan od top 3 u kući'; poručio je. 'Vidimo se s druge strane'; poručio je Dominik grlivši ga, 'Nemojte biti tužni! Ako se čovjek negdje ne osjeća dobro, mora ići.

Stiglo je vrijeme za eliminacije, a uz Dominika, odlučili su nominirati i Anela. Anel je pred chefom kazao da se ne slaže s tom odlukom, iako je u kući kandidatima priznao da snosi dio krivice: 'Danas sam im ja meta... Ali doći će i mojih pet minuta'. Chef je otprije nominiranu Chiaru vratio na mjesto, a zatim i Anela.

- Čudo je vidjeti nekoga tko kroz cijeli ovaj show sjajno kuha i sjajno je fokusiran i onda padne na banalnost - ponovno je prozvao Dominika, 'Ti već zadnjih desetak dana lošije kuhaš, kao da si izgubio zainteresiranost, kao da je i ovo možda malo previše za tebe, mlad si. Mislim da ćeš jednoga dana raditi sjajne stvari u kuharstvu! Trebaš odrasti i očvrsnuti... Skini pregaču!', poručio je chef Dominiku.

- Bilo mi je jako drago čuti to iz chefovih usta. Skužio je da sam mlad, razigran, lud... Hvala chefu na svim savjetima i ovim zadnjim riječima - kazao je Dominik i još jednom mahnuo svojim kolegama na odlasku koji su brisali suze, 'Bilo je prekrasno iskustvo! Hvala svima! Ne znam je li itko bio sretan što je ispao. Čekaju me puno veće stvari i znam da sam tek zagrebao površinu'.

- Žao mi je kao psu. Taj dečko koji je najmlađi ovdje, koji ima toliko znanja, zbog glupe greške ide sad doma, a toliko toga je mogao pokazati - Chiara je bila neutješna.Nakon povratka u kuću nitko nije mogao sakriti tugu. Crveni su, pak, u sobi odlučili Anela kritizirati jer pred chefom nije priznao dio krivice za glavna jela. 'Ti si iskren, a mi smo budale?!', Milena se ljutila. 'Nevjerojatno kako svaki put kad te chef prozove ti nisi nikad kriv', kazao mu je i novi vođa Viktor. Iziritirani Anel napustio je sobu, a ostatak crvenih zaključili su kako moraju riješiti sve trzavice ako misle pobjeđivati u idućim izazovima.