Vehid pripremio najbolje jelo pa ostao bez imuniteta, a Chiara nominirana: 'Ljuta sam kao pas'

Kao i nakon svakog servisa u kulinarskom showu 'Hell's Kitchen', jutro u kući počelo je komentiranjem novonastale situacije. Roko K. je napustio show, a Chiara se vratila u crveni tim. 'Zadnji izazov je bio jako težak za mene. Ne znam gdje sam bila, što sam radila i zašto sam radila. Mislim da mi je s Vehom najteže. Ne znam, ne mogu pročitati njegovo stanje uma', povjerila se Lucija bivšem timskom kolegi Viktoru.

- Veho ima jedan jedini cilj ovdje, a to je pobijediti. Dogodile su mu se neke nepredviđene situacije i to ga je malo izbacilo iz takta i sada igra malo drugačiju igru. Mislim da to što ne priča ne znači da je manje opasan nego što je bio prije. Mislim da je trenutno najopasniji za gurnuti nekoga pod tračnice.

Foto: RTL

Dok je Viktor razgovarao s Lucijom, ostatku crvenog tima Anel je odlučio reći kao se osjeća.

- Zadnjih nekoliko dana osjećam se dosta izvan svega i 80 posto ljudi me samo baca dolje. Nemam nikakvu podršku od vas i baš mi je teško. Teško mi je, ali ja ću to prebroditi, ali neki ljudi neće mulj maknuti sa sebe dok ne krenu gledati svoje greške. Svi su drugi krivi, ali ta osoba nikad nije kriva, meni to ne ide u glavu. Ja sam jučer rekao direktno chefu Gretiću: 'Oprostite, chefe, ja sam zeznuo'. Zato što ja priznam grešku, ali puno ljudi ne prizna i ja to ne mogu više - rekao je Anel i napustio spavaonicu crvenog tima.

Foto: RTL

Milena je s Dominikom i Chiarom komentirala kako je Anel iznio samo svoju stranu priče, a drugima nije dao šansu da se izjasne. Zatim je stiglo vrijeme za još jedan izazov, a kandidate je u kuhinji dočekao chef Tom Gretić.

- Čestitajte si, ljudi – u top deset ste - poručio je kandidatima i dodao: 'Moja očekivanja su viša, nema više gluposti'.

Komentirao je i Chiarin povratak crvenom timu za koji je ona sama priznala:

- Kuća koju sam ja napustila je drugačija od ove u koju sam se vratila i zapravo je od stare ekipe ostao samo Dominik, ali

dobro, prilagodljiva sam ja.

Foto: RTL

Pred kandidatima je bio zadatak repliciranja jela.

- Tehnički zahtjevno i vrlo jednostavno u svojoj kompoziciji. Budite pažljivi, možda izgleda malo arhaično, ali vjerujte, jako je komplicirano. Ima strašno puno stvari na kojima možete pogriješiti - upozorio je Gretić.

Foto: RTL

Kandidati su za rekreiranje jela – zapečena riba, salatica od graška sa beurre blacom, rolica od škampa, imali sat vremena. Najbolji član pobjedničkog tima osvaja imunitet, a najgori su nominirani. Viktor je u hodu davao članovima svog tima upute pa je Gretić upitao Dominika smeta li mu to.

- Definitivno više zna i jednog dana možda i on postane vođa - spremno je dodao vođa crvenog tima.

Timovi su smjeli pripremati zajedničke temeljce, a sve ostalo su trebali pripremati sami, što Anel i Viktor nisu napravili jer je Anel čistio škampe, a Viktor ribu za obojicu, što se chefu nije svidjelo.

- To se nije smjelo raditi, ja nisam znao za to. Oni su to dogovorili netom prije i nikom to nisu rekli - komentirao je Dominik.

Foto: RTL

Nikome priprema nije tekla onako kako su zamislili, a posebna panika je nastala 15 minuta prije kraja izazova.

- Apsolutni kaos. Trebam očistiti grašak od one glupe opne, riba mi nije gotova, škamp mi se peče, roladicu sam tek tad ubacila unutra, znači opći kaos - komentirala je Chiara.

Crveni su sve rolice stavili u istu vodu pa su se pomiješale i dvije minute prije kraja izazova više nisu znali koja je čija. Domagoju i Nikoli rolice su se raspale.

Foto: RTL

- Zeznuo sam rolicu, neću ići servirati - rekao je Nikola i u zadnji čas ipak odlučio servirati komponente koje su mu uspjele. 'Ma nema šanse', rekla je Chiara i ostala u kuhinji, a ni Milena nije stigla servirati sve prije isteka vremena – njihova jela danas neće biti ocijenjena.

- Ljuta sam kao pas, baš sam ljuta, razočarana u sebe. Draže bi mi bilo da sam napravila to jelo pa da je i najgore na svijetu nego da nisam ni donijela tanjur, mislim da gore od toga ne može - nesretna je bila Chiara.

Foto: RTL

Nitko od kandidata nije bio zadovoljan svojim tanjurom.

- Jednostavno nisam stigao. Ovakav recept u 60 minuta, sorry. Možda ja nisam više za ovaj show onda - rekao je Dominik.

Foto: RTL

Prvi su pred chefa stigli Mauro i Milena.

- Baš me sramota. Nemam druge riječi – sramota - rekla je Milena koja je pred chefa stigla praznih ruku, a ni Mauro nije bio zadovoljniji: 'Ma totalni promašaj, jedan kroz jedan', rekao je iako je osvojio bod.

Foto: RTL

Sljedeći su bili Nikola, koji nije imao sve komponente, i Chiara, koja je također pred chefa stigla praznih ruku. 'Dva boda za plave, ali neću ni probati, oprosti', rekao je nezadovoljno chef Nikoli.

Domagoj i Anel borili su se za tri boda. Gretić je dao crvenima tri boda jer je Anel imao sve komponente, ali nije bio zadovoljan nijednim tanjurom.

- Plavi, crveni, od danas više nema zajedničkog kuhanja. Sol će imati svatko svoju, je li jasno?! - ljutito je rekao kandidatima chef.

Foto: RTL

- Najbolje do sada što ti apsolutno ništa ne znači - rekao je Gretić Luciji koja se s Dominikom borila za

četiri boda.

Dominiku je riba ostala sirova pa je Lucija osvojila bodove za plavi tim.

- Pa vidno sam razočaran općenito cijelim kuhanjem i cijelim danom i Luciji čestitam na bodovima - rekao je Dominik.

Viktor i Vehid posljednji su stigli pred chefa i borili se za pet bodova.

- Rolica se može rezati, škampi su lijepo poširani, osjeti se i citrus – super - rekao je Gretić Vehidu i dodijelio mu pet bodova nakon kušanja Viktorovih škampi koji su ostali sirovi. Ipak, najboljem tanjuru unatoč, Vehid nije osvojio imunitet!

Foto: RTL

- Ovog puta na ovom izazovu neće biti pobjednika. Plavi tim je pobijedio, ali nema imuniteta - rekao je chef, razočaran posluženim jelima.

- Ovog tjedna ja biram nominirane i nije mi teško izabrati – Milena, Chiara - prozvao je kandidatkinje koje nisu poslužile jela i ostale poslao u kuću.

Foto: RTL

Pred Milenom i Chiarom bio je dodatan izazov i prilika za izbjeći crnu pregaču. Morale su odrezati tri odreska različite težine, a pobjednica će biti ona koja bude preciznija. Milena je sva tri odreska odrezala preciznije i skinula svoju crnu pregaču.

- Nikad dosad nisam imala crnu pregaču i iskreno nemam još osjećaj kao da je imam, ali treba sačekati servis, mislim da će tad pritisak biti najveći - rekla je rezignirano nominirana Chiara.

Foto: RTL