Obavijesti

Galerija

Komentari 0
EMOTIVAN ISPRAĆAJ

VELIKA GALERIJA Evo kako se Sarajevo oprostilo od Halida

Jučer je u Sarajevu pokopan Halid Bešlić. Ujutro je bila komemoracija, pa je uslijedila molitva u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Poslije toga je povorka krenula prema groblju kroz grad
Sarajevo: Posljednji ispraćaj Halida Bešlića na gradskom groblju Bare
Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Dženaza Halida Bešlića bila je posebno emotivna, lijes svog oca u grob je spustio njegov sin Dino | Foto: Nidal Saljic/PIXSELL
1/154
Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Dženaza Halida Bešlića bila je posebno emotivna, lijes svog oca u grob je spustio njegov sin Dino | Foto: Nidal Saljic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025