VELIKA GALERIJA Evo kako se Sarajevo oprostilo od Halida

Jučer je u Sarajevu pokopan Halid Bešlić. Ujutro je bila komemoracija, pa je uslijedila molitva u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Poslije toga je povorka krenula prema groblju kroz grad
Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Dženaza Halida Bešlića bila je posebno emotivna, lijes svog oca u grob je spustio njegov sin Dino
| Foto: Nidal Saljic/PIXSELL
Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Dženaza Halida Bešlića bila je posebno emotivna, lijes svog oca u grob je spustio njegov sin Dino |
Foto: Nidal Saljic/PIXSELL
Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Dženaza Halida Bešlića bila je posebno emotivna, lijes svog oca u grob je spustio njegov sin Dino
| Foto: Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Tisuće ljudi okupile su se na gradskom groblju Bare u Sarajevu kako bi odale posljednji pozdrav legendarnom pjevaču
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Emotivni oproštaj bio je ispunjen suzama i pjesmom, dok je u pozadini svirala a cappella verzija njegove 'Romanije'
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Povorka je išla prema groblju kroz Sarajevo, a ganuti građani opraštali su se od omiljenog pjevača
| Foto: Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Tužna povorka je nakon dženaze išla kroz Ferhadiju te se kod Vječne vatre uključila na glavnu sarajevsku ulicu, krećući se tako prema groblju
| Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
U Gazi Husrev-begovoj džamiji klanjana je dženaza, a Baščaršiju su ispunile tisuće ljudi u tišini i poštovanju
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Na vrhu lijesa se nalazio tradicionalni bosanski fes, a građani su ga nosili do džamije
| Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Oproštaj od Halida započeo je komemoracijom u sarajevskom Narodnom kazalištu u 11 sati, a neki građani su komemoraciju pratili ispred
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
U sarajevskom Narodnom kazalištu su se od glazbenika oprostili prijatelji, kolege i suradnici
| Foto: Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Od Halida Bešlića su se oprostili mnogi kolege, a na komemoraciji u njegovu čast posljednji pozdrav uputili su mu i unuci u emotivnom govoru
| Foto: Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Osim unuka Lamije i Belmina, iza sebe je ostavio i sina Dinu te suprugu Sejdu, koja je također teško bolesna
| Foto: Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Posebno emotivan je bio govor Dine Merlina, koji je rasplakao mnoge okupljene
| Foto: Nidal Šaljić
Putuj, bijela ptico, u dženetski vinograd. Mnogo će vode proteći Bosnom do tad dok se takva duša rodi, mnogo će vode proteći Bosnom do tada. Gdje god da si, voljen da si. Gdje god da si, voljen da si, rekao je Dino
| Foto: Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Foto Nidal Šaljić
Na komemoraciji su bili i Emir Hadžihafizbegović, Indira, Željko Joksimović, Neda Ukraden i mnogi drugi
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL