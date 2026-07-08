Velika pobjeda za Paris Hilton: Zatvoren internat gdje su je navodno zlostavljali mjesecima

Paris Hilton oglasila se povodom zatvaranja internata u kojemu je kao tinejdžerica navodno bila zlostavljana. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi američke savezne države Utah oduzelo je licencu kampusu škole Provo Canyon u Springvilleu gdje se nalazi centar za bihevioralno liječenje adolescenata, a razlog oduzimanja licence je taj što ustanova nije uspjela osigurati potrebne zdravstvene i sigurnosne usluge štićenicima.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

I’ve been waiting years to write this. The place that hurt me, and countless children before and after me, will no longer be allowed to operate. The children inside are going to be removed 🥹The dream I’ve had to protect future generations from the abuse I endured is finally… https://t.co/ZpWH4xO0dY — Paris Hilton (@ParisHilton) July 7, 2026

- Godinama sam čekala da ovo napišem. Mjesto koje me povrijedilo, kao i puno djece prije i poslije mene, više neće moći raditi. Djeca unutra bit će premještena. San koji sam imala da zaštitim buduće generacije od zlostavljanja koje sam i sama pretrpjela napokon se ostvaruje - napisala je Paris u objavi na društvenoj mreži.

Paris se o navodnom zlostavljanju prvi put oglasila u svome dokumentarcu iz 2020. koji se zove 'This is Paris'. Paris Hilton je internatu provela 11 mjeseci kad je imala 17 godina, a kako piše UNILAD, ondje je bila psihički i fizički zlostavljana.

Paris je i svjedočila 2021. godine pred odborom Senata u zgradi Kapitola u saveznoj državi Utah.

- Nisam mogla prijaviti zlostavljanje jer je sva komunikacija s mojom obitelji bila pod nadzorom i ograničena. Ono što je odvratno je to da program ne ograničava samo komunikaciju s obitelji, nego i s cijelim vanjskim svijetom, pa nismo imali nikakav način da pozovemo pomoć - ispričala je Paris tada u Senatu.

U nekim dokumentima iz 2025. godine tvrdilo se kako internat nije osiguravao dovoljan broj osoblja u odnosu na broj štićenika te se navodi kako je bilo primjenjivanja nepotrebnog sputavanja, a štićenici su se zanemarivali te se na njih primjenjivao agresivan fizički kontakt. Još su u svibnju uvedena privremena ograničenja za internat nakon incidenta gdje nitko od osoblja nije zatražio hitnu medicinsku pomoć za štićenika koji je zadobio teške ozlijede.