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'OSTVARIO MI SE SAN'

Velika pobjeda za Paris Hilton: Zatvoren internat gdje su je navodno zlostavljali mjesecima

Piše Maša Mai Čigir,
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Velika pobjeda za Paris Hilton: Zatvoren internat gdje su je navodno zlostavljali mjesecima
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Dirljivom objavom na društvenim mrežama Paris Hilton se oglasila povodom zatvaranja internata u kojemu je navodno bila zlostavljanja

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Paris Hilton oglasila se povodom zatvaranja internata u kojemu je kao tinejdžerica navodno bila zlostavljana. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi američke savezne države Utah oduzelo je licencu kampusu škole Provo Canyon u Springvilleu gdje se nalazi centar za bihevioralno liječenje adolescenata, a razlog oduzimanja licence je taj što ustanova nije uspjela osigurati potrebne zdravstvene i sigurnosne usluge štićenicima.

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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Godinama sam čekala da ovo napišem. Mjesto koje me povrijedilo, kao i puno djece prije i poslije mene, više neće moći raditi. Djeca unutra bit će premještena. San koji sam imala da zaštitim buduće generacije od zlostavljanja koje sam i sama pretrpjela napokon se ostvaruje - napisala je Paris u objavi na društvenoj mreži.

Paris se o navodnom zlostavljanju prvi put oglasila u svome dokumentarcu iz 2020. koji se zove 'This is Paris'. Paris Hilton je internatu provela 11 mjeseci kad je imala 17 godina, a kako piše UNILAD, ondje je bila psihički i fizički zlostavljana. 

'PROGRAM: PREVARE, KULTOVI I OTMICE' Šokantan dokumentarac govori o zlostavljanju: Paris Hilton nije jedina žrtva internata za mlade
Šokantan dokumentarac govori o zlostavljanju: Paris Hilton nije jedina žrtva internata za mlade

Paris je i svjedočila 2021. godine pred odborom Senata u zgradi Kapitola u saveznoj državi Utah.

- Nisam mogla prijaviti zlostavljanje jer je sva komunikacija s mojom obitelji bila pod nadzorom i ograničena. Ono što je odvratno je to da program ne ograničava samo komunikaciju s obitelji, nego i s cijelim vanjskim svijetom, pa nismo imali nikakav način da pozovemo pomoć - ispričala je Paris tada u Senatu.

U nekim dokumentima iz 2025. godine tvrdilo se kako internat nije osiguravao dovoljan broj osoblja u odnosu na broj štićenika te se navodi kako je bilo primjenjivanja nepotrebnog sputavanja, a štićenici su se zanemarivali te se na njih primjenjivao agresivan fizički kontakt. Još su u svibnju uvedena privremena ograničenja za internat nakon incidenta gdje nitko od osoblja nije zatražio hitnu medicinsku pomoć za štićenika koji je zadobio teške ozlijede.

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