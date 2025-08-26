Obavijesti

Show

Komentari 0
MEGHAN TRAINOR

Velika transformacija popularne pjevačice: Pljušte kritike na njen izgled, nije im ostala dužna

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Velika transformacija popularne pjevačice: Pljušte kritike na njen izgled, nije im ostala dužna
1
Foto: Instagram

Pjevačica se na meti kritika našla nakon što je objavila video u kojem izvodi popularni izazov na društvenim mrežama. Inače, Meghan je nedavno otkrila da za mršavljenje koristi 'Mounjaro' i 'Ozempic'.

Mehgan Trainor (31) našla se na udaru brojnih obožavatelja. Naime, američka pjevačica je na svojim društvenim mrežama podijelila video u kojem izvodi viralni izazov Nicki Minaj. Mnogi pratitelji odmah su je iskritizirali, ali zbog promjene u njezinu izgledu. 

@meghantrainor never again #nickiminajchallenge ♬ High School - Nicki Minaj

'Stari... Nisam je odmah prepoznao... Što se dogodilo!?', 'Mislio sam da je ovo Paris Hilton', 'Kad si prije pjevao samo o basu, a sada si jedva sopran.', samo su neki od komentara na što im je pjevačica ubrzo uzvratila novim videom u kojem pjeva stihove Megan Thee Staillon Her, a u prijevodu oni glase 'Nije me briga ako me ove ku*ve ne vole. Jer, kao, je*eno sam lijepa'.

@meghantrainor Glam team really did that 🤍@Danyul Brown @eros @hairbyiggy #megantheestallion ♬ original sound - touchoffunk

Pjevačica je ranije bila u fokusu javnosti nakon što se doznalo da je počela koristiti Mounjaro, odnosno lijek za mršavljenje. Također, krajem ožujka izazvala je lavinu komentara kada se pohvalila nikad mršavijom figurom. U travnju je na svom Instagram profilu otkrila da koristi i popularni Ozempic, lijek za dijabetes tipa 2. 

- Ne izgledam kao prije 10 godina. Bio sam na putovanju da budem najzdravija, najjača verzija sebe za svoju djecu i za sebe. Radila sam s dijetetičarom, napravila ogromne promjene u načinu života, počela vježbati s trenerom, i da, koristila sam znanost i podršku (pozdrav Mounjaru! ) da mi pomogne nakon moje druge trudnoće. I tako mi je drago što jesam jer se osjećam odlično., - napisala je Meghan tada. 

DRASTIČNO SMRŠAVJELA Meghan Trainor novom fotkom iznenadila sve fanove: 'Sve je dobro dok ne dođe Ozempic...'
Meghan Trainor novom fotkom iznenadila sve fanove: 'Sve je dobro dok ne dođe Ozempic...'

Meghan je u posljednje vrijeme često na meti obožavatelja. Podsjetimo, pjevačica je u braku s glumcem Darylom Sabarom s kojim se vjenčala u tajnosti 2018 godine. Prvog sina Rileya dobili su u veljači 2021. godine, dok je Barry Bruce na svijet stigao u srpnju 2023., točnije na sedmu godišnjicu njihova prvog spoja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda
BILA U TREĆOJ SEZONI

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda

Simpatična Kubanka je 2006. svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju
FOTO Osjećate li se staro? Kevin iz 'Sam u kući' ima 45 godina, pogledajte kako se promijenio
MACAULAY CULKIN

FOTO Osjećate li se staro? Kevin iz 'Sam u kući' ima 45 godina, pogledajte kako se promijenio

Macaulay Culkin proslavio se kao dječak u mnogima omiljenom božićnom filmu 'Sam u kući'. Od tada je prošao i kroz teške periode, odustao je od glume, s roditeljima bio na sudu, a i uhićen je zbog droge. Danas je suprug i otac dvoje djece...
'I dalje čuvamo vjenčanicu naše mame. Planiramo humanitarnu aukciju i koncert u njezinu čast'
Sinovi Đurđice Barlović su nam otkrili:

'I dalje čuvamo vjenčanicu naše mame. Planiramo humanitarnu aukciju i koncert u njezinu čast'

Prije 33 godine napustila nas je Đurđica Barlović. Njezini sinovi Hrvoje i Borna žele u spomen na majku organizirati koncert

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025