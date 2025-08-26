Velika transformacija popularne pjevačice: Pljušte kritike na njen izgled, nije im ostala dužna

Mehgan Trainor (31) našla se na udaru brojnih obožavatelja. Naime, američka pjevačica je na svojim društvenim mrežama podijelila video u kojem izvodi viralni izazov Nicki Minaj. Mnogi pratitelji odmah su je iskritizirali, ali zbog promjene u njezinu izgledu.

'Stari... Nisam je odmah prepoznao... Što se dogodilo!?', 'Mislio sam da je ovo Paris Hilton', 'Kad si prije pjevao samo o basu, a sada si jedva sopran.', samo su neki od komentara na što im je pjevačica ubrzo uzvratila novim videom u kojem pjeva stihove Megan Thee Staillon Her, a u prijevodu oni glase 'Nije me briga ako me ove ku*ve ne vole. Jer, kao, je*eno sam lijepa'.

Pjevačica je ranije bila u fokusu javnosti nakon što se doznalo da je počela koristiti Mounjaro, odnosno lijek za mršavljenje. Također, krajem ožujka izazvala je lavinu komentara kada se pohvalila nikad mršavijom figurom. U travnju je na svom Instagram profilu otkrila da koristi i popularni Ozempic, lijek za dijabetes tipa 2.

- Ne izgledam kao prije 10 godina. Bio sam na putovanju da budem najzdravija, najjača verzija sebe za svoju djecu i za sebe. Radila sam s dijetetičarom, napravila ogromne promjene u načinu života, počela vježbati s trenerom, i da, koristila sam znanost i podršku (pozdrav Mounjaru! ) da mi pomogne nakon moje druge trudnoće. I tako mi je drago što jesam jer se osjećam odlično., - napisala je Meghan tada.

Meghan je u posljednje vrijeme često na meti obožavatelja. Podsjetimo, pjevačica je u braku s glumcem Darylom Sabarom s kojim se vjenčala u tajnosti 2018 godine. Prvog sina Rileya dobili su u veljači 2021. godine, dok je Barry Bruce na svijet stigao u srpnju 2023., točnije na sedmu godišnjicu njihova prvog spoja.