Velike zvijezde stižu u 3. sezonu Netflixovog hita The Gentlemen

Netflixova serija The Gentlemen dobiva treću sezonu, a snimanje je počelo u Ujedinjenom Kraljevstvu i Maroku. Među novim glumcima su Robert Carlyle, Elijah Wood i Orlando Bloom.

U novoj sezoni glumit će i Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows te Bugzy Malone. Fletcher je ranije surađivao s Guyjem Ritchiejem na filmu Zdrpi i briši, a treća sezona bit će prva prilika da novi članovi glumačke ekipe rade s redateljem i tvorcem serije. Ukupno se seriji pridružuje osam novih glumaca.

Theo James i Kaya Scodelario vraćaju se u ulogama Eddieja Hornimana i Susie Glass. Njihovi likovi udružili su se u kriminalnom podzemlju nakon što je Eddie naslijedio imanje Halstead. Vraćaju se i Ray Winstone kao Bobby Glass, Susien otac i kriminalni vođa, Joely Richardson kao Eddiejeva majka Sabrina, Vinnie Jones kao Geoff te Jasmine Blackborow kao Charly.

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U novim epizodama Eddie i Susie pokušat će ostvariti svoj najambiciozniji pothvat dosad: izgraditi kasino na Bliskom istoku. Netflixova najava otkriva da će se pritom suočiti s opasnostima, a Eddiejeva nekontrolirana ambicija mogla bi ugroziti projekt. Treća sezona imat će osam epizoda, a svaka će trajati 60 minuta.

- Ambicije serije The Gentlemen ubrzale su se, svijet se proširio, a posljedice postaju ozbiljnije. Treća sezona činila se neizbježnom i veselim se tome da dodatno pomaknemo granice serije. — rekao je Guy Ritchie u izjavi u kolovozu.

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Netflix je u kolovozu potvrdio nastavak serije, koju produciraju Moonage Pictures i Miramax TV. Ritchie je tvorac serije, a scenarij pišu Ritchie i Matthew Read. U najavi povratka nisu navedeni Daniel Ings, koji je glumio Eddiejeva starijeg brata Freddyja, ni Giancarlo Esposito, koji je utjelovio američkog milijardera Stanleyja Johnstona.

*uz korištenje AI-ja