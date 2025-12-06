Obavijesti

KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Veliki Đorđe Novković zaslužio je čast od Croatia Recordsa

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Premijera glazbeno - dokumentarnog filma "Hitmaker - Đorđe Novković" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Već smo pisali kako je žalosno što velikani poput Ive Robića, Vice Vukova, Arsena Dedića zaslužuju veći spomen o svome liku i djelu...

Đorđe Novković neće umrijeti nikada, nikada. Rečenica je koju to na početku filma “Hitmaker - Đorđe Novković” izgovara Mišo Kovač. Riječ je o posebnom izdanju Croatia Recordsa kojim su odali počast velikom skladatelju. Osim Miše Kovača, pjevali su još Neda Ukraden, Željko Bebek, Severina, Vlado Kalember, Zdravko Čolić, a tri Novkovićeve pjesme su, prvi put, izveli Petar Grašo (“Ako me ostaviš”), Boris Novković (“Takav je život”) i Mia Dimšić (“Stari Pjer”).

