Već smo pisali kako je žalosno što velikani poput Ive Robića, Vice Vukova, Arsena Dedića zaslužuju veći spomen o svome liku i djelu...
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Veliki Đorđe Novković zaslužio je čast od Croatia Recordsa
Čitanje članka: 1 min
Đorđe Novković neće umrijeti nikada, nikada. Rečenica je koju to na početku filma “Hitmaker - Đorđe Novković” izgovara Mišo Kovač. Riječ je o posebnom izdanju Croatia Recordsa kojim su odali počast velikom skladatelju. Osim Miše Kovača, pjevali su još Neda Ukraden, Željko Bebek, Severina, Vlado Kalember, Zdravko Čolić, a tri Novkovićeve pjesme su, prvi put, izveli Petar Grašo (“Ako me ostaviš”), Boris Novković (“Takav je život”) i Mia Dimšić (“Stari Pjer”).
