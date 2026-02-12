Veliki party na petoj dodjeli nagrade Elector donosi najbolje od domaće elektroničke scene

Peta dodjela Glazbene novinarske nagrade ELECTOR, koja će se održati u petak, 13. veljače, u zagrebačkom Petom kupeu, pretvorit će se u pravu proslavu DJ kulture i elektroničkog zvuka. Ovogodišnje izdanje stavlja snažan naglasak upravo na izvođače koji oblikuju domaću klupsku scenu, a lineup potvrđuje zašto ELECTOR nosi reputaciju jednog od ključnih događaja godine.

Za glazbeni identitet večeri pobrinut će se neka od najprepoznatljivijih imena scene. Tom Bug i Laseech, čiji se setovi posebno iščekuju, donose prepoznatljivu energiju i produkcijsku zrelost koja ih već godinama drži u vrhu regionalne elektronike.

Publiku će dodatno zagrijati i Zarkoff, Klaada te Macha Ravel, svaki sa svojim autorskim pristupom i stilskim potpisom. Lovro Baletić & Aida unijet će svježinu i kreativnu sinergiju, dok Japanska Buba i Dvornykova donose suvremeni klupski izraz koji briše granice između žanrova. SKA i Anja Dominic, također dio bogatog lineupa, potvrđuju kako nova generacija DJ-ica sve snažnije oblikuje domaću scenu. Program će dodatno obogatiti i nastup voguera, predstavnika hrvatske ballroom scene.

Službena dodjela nagrade Elector traje do ponoći. Ulaznice za party koji kreće od ponoći dostupne su u sustavu Entrio, a prodavat će se i na ulazu u Peti kupe.

Nagradu ELECTOR pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko društvo skladatelja, koproducent događanja je Peti kupe, dok organizaciju potpisuje Unison – Hrvatski glazbeni savez, uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba. ELECTOR iz godine u godinu potvrđuje svoju važnost kao platforma koja prepoznaje, povezuje i promovira najkvalitetnije aktere domaće elektroničke glazbene scene.