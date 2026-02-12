Obavijesti

DODJELA U PETOM KUPEU

Veliki party na petoj dodjeli nagrade Elector donosi najbolje od domaće elektroničke scene

Veliki party na petoj dodjeli nagrade Elector donosi najbolje od domaće elektroničke scene
Ovogodišnje izdanje stavlja snažan naglasak na izvođače koji oblikuju domaću klupsku scenu, a lineup potvrđuje zašto ELECTOR nosi reputaciju jednog od ključnih događaja godine.

Peta dodjela Glazbene novinarske nagrade ELECTOR, koja će se održati u petak, 13. veljače, u zagrebačkom Petom kupeu, pretvorit će se u pravu proslavu DJ kulture i elektroničkog zvuka. Ovogodišnje izdanje stavlja snažan naglasak upravo na izvođače koji oblikuju domaću klupsku scenu, a lineup potvrđuje zašto ELECTOR nosi reputaciju jednog od ključnih događaja godine.

Za glazbeni identitet večeri pobrinut će se neka od najprepoznatljivijih imena scene. Tom Bug i Laseech, čiji se setovi posebno iščekuju, donose prepoznatljivu energiju i produkcijsku zrelost koja ih već godinama drži u vrhu regionalne elektronike.

Publiku će dodatno zagrijati i Zarkoff, Klaada te Macha Ravel, svaki sa svojim autorskim pristupom i stilskim potpisom. Lovro Baletić & Aida unijet će svježinu i kreativnu sinergiju, dok Japanska Buba i Dvornykova donose suvremeni klupski izraz koji briše granice između žanrova. SKA i Anja Dominic, također dio bogatog lineupa, potvrđuju kako nova generacija DJ-ica sve snažnije oblikuje domaću scenu. Program će dodatno obogatiti i nastup voguera, predstavnika hrvatske ballroom scene.

Službena dodjela nagrade Elector traje do ponoći. Ulaznice za party koji kreće od ponoći dostupne su u sustavu Entrio, a prodavat će se i na ulazu u Peti kupe.

Nagradu ELECTOR pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko društvo skladatelja, koproducent događanja je Peti kupe, dok organizaciju potpisuje Unison – Hrvatski glazbeni savez, uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba. ELECTOR iz godine u godinu potvrđuje svoju važnost kao platforma koja prepoznaje, povezuje i promovira najkvalitetnije aktere domaće elektroničke glazbene scene.

