Veliki vodič za koncerte i svirke diljem Hrvatske ovog vikenda

Petak donosi eksploziju energije. Split se pali na Ultra Europe u Parku Mladeži. Tisuće ruku u zraku, bas trese, nebo sijeva od lasera. Ako želite veliki spektakl, znate adresu. Zagreb ide u smjeru gitarističke ludosti i art popa. Geordie Greep u Vintage Industrial Baru privlači sve kojima je eksperimentalni rock najbolji začin petka. U Muzeju suvremene umjetnosti gostuje Artan Lili. Huki zvuk, kratke pjesme, refreni koji se lijepe, taman za kraj radnog tjedna. Rijeka ubrzava ritam s bendom Zanadu u Klubu mladih Rijeka. Brzo, plesno i u letu, baš kako gradsko ljeto voli. Zadar pak nudi miris kamena i akustike iz snova. U crkvi sv. Donata svira ansambl Into The Winds. Stari instrumenti, svježe emocije, intimna atmosfera. Petak je pun pogodak, bez izgovora.

Foto: Ultra Europe





Subota raste u visinu. Park Mladeži nastavlja svoj elektronički maraton. Ultra Europe je više od festivala, to je ljetni ritual. Ekipirajte se, hidratizirajte i dočekajte zoru. U Zagrebu se diže kolektivni uzdah, Rundek i Ekipa izlaze na Šalatu. Ljetna pozornica, grad pod nogama, pjesme koje znamo napamet. Bit će pjevanja, bit će stanki u kojima cijeli grad diše u jednom taktu. U Rijeci Let 3 predstavlja Žlicu na Trsatskoj gradini. Teatralno, hrabro i uvijek nepredvidivo. Gradina je savršena kulisa, a bend zna kako je zapaliti. Subota je za velike izjave i široke osmijehe. Birajte nebo iznad vas.

Koprivnica: Let 3 nastupili na RockLive Festivalu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ilustrativna fotografija



Nedjelja je dan za fini završni rez. Šibenik lagano kliže u jazz. Na Tvrđavi Barone nastupa Big Band Šibenik. Brass sekcija svjetluca, ritam se ljulja, publika pleše uz sunčani zalazak. Zadar ostaje odan eleganciji. U crkvi sv. Donata gostuje ansambl Cappela Pratensis. Polifonija, tišina između tonova, hladni kamen i vječna glazba. To je trenutak kad grad zašuti i sluša. A Split zatvara krug. Treća noć Ultre je finalni udar adrenalina. Umorne noge, ali srce i dalje pumpa beat. Jedan vikend, tri večeri, bezbroj priča.



Foto: PROMO



Ovaj vikend pokazuje koliko je ljeto u Hrvatskoj široko. Od monumentalnih stadionskih i festivalskih prizora do intimnih sakralnih akustika. Od indie i alt zvuka do elektroničke euforije i jazz elegancije. Zagreb nudi urbani puls i legende koje ne posustaju. Rijeka drži liniju provokacije i stila. Zadar i Šibenik podsjećaju koliko su povijesni prostori moćni saveznici dobre glazbe. Split je centar gravitacije, epicentar plesa. Plan je jednostavan. Uzmite prijatelje, odaberite kurs i krenite. Hidratizirajte se, putujte sigurno i stišajte notifikacije. Neka ovaj vikend bude onaj koji se prepričava. Vidimo se pod reflektorima, pod zvijezdama i pod svodom starih crkava. Glazba je svuda, a vi ste na pravom mjestu.



Petak

Ultra Europe 2026. – Park Mladeži, Split

Geordie Greep u Vintage Industrial Baru – Vintage Industrial Bar, Zagreb

66. Glazbene večeri u sv. Donatu: Ansambl Into The Winds – Crkva sv. Donata, Zadar

Artan Lili u MSU – Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Zanadu u Rijeci – Klub mladih Rijeka, Rijeka



Subota

Ultra Europe 2026. – Park Mladeži, Split

Rundek & Ekipa, Šalata – ŠRC Šalata, Zagreb

Let 3 predstavlja "Žlicu" – Trsatska gradina, Rijeka



Nedjelja

Ultra Europe 2026. – Park Mladeži, Split

Barone Jazz Festival: Big Band Šibenik – Tvrđava Barone, Šibenik

66. Glazbene večeri u sv. Donatu: Ansambl Cappela Pratensis – Crkva sv. Donata, Zadar

*uz korištenje AI-ja

