Artan Lili vraćaju se u Zagreb: 'Čast nam je nastupati pred publikom kojoj je sve jasno'

Beogradski rokeri Artan Lili već dugi niz godina miljenici su naše publike, pred koju se vraćaju ovoga tjedna u sklopu programa Ljeto u MSU. Uoči večerašnjeg koncerta u razgovoru za 24sata su komentirali odnos s hrvatskom publikom, pozadinu svoje karijere te koji je najčudniji poklon koji su dobili od obožavatelja.

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U Zagrebu ih uvijek dočeka odlična atmosfera, a komentirali su što to hrvatska publika ima, a možda nema nijedna druga.

- Zagrebački asfalt je sličan našem, a budući da smo ljubitelji sredina koje njeguju kulturu betona, pa samim tim i suvremene umjetnosti koja nastaje u tim mikro sredinama, čast nam je i zadovoljstvo nastupati pred publikom kojoj je sve jasno i s kojom se razumijemo u potpunosti - istaknuli su. Dodali su i koji im je koncert u Hrvatskoj posebno ostao urezan u pamćenje i zašto.

- Prvi koncert u Velikom pogonu Tvornice kulture u Zagrebu 2023. Bilo je ludo - mi i VJ Izvanredni Bob. Puna Tvornica, sreća, pršti neka ljubav, iskrena emocija za nezaborav. To je ujedno i koncert kojim smo napravili prekretnicu i skok u veće koncertne prostore - naglasili su iz benda. Kažu kako im je koncert u Novom Sadu prošle godine bio jedan od najdražih u karijeri, a otkrili su i što ih još uvijek može iznenaditi tijekom nastupa nakon svih godina provedenih na sceni.

- Energija koju gradimo na treninzima i probama da možemo sve raditi kao nekada... Tu se odvija glavna bitka, pored one (uvijek prisutne) poetske, o čemu govoriti o čemu već nisi govorio ranije - ispričali su. Bojan Slačala komentirao je i je li mu se dogodilo da je usred koncerta zaboravio tekst.

- To se događa svima, progutaš slog ili stih, pa se vratiš nazad, pogledaš bend, a oni se već prestaju smijati, što znači da su shvatili odmah. Komedija. Jednom sam napravio lapsus i rekao publici “Hvala što smo došli”. Ludilo! Što se glavi dogodi ponekad… - ispričao je te dodao da imaju interni ritual bez kojeg njihov koncert ne može početi.

Zagreb: Artan Lili nastupili u Tvornici Kulture | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Uvijek na početku kažem: “Samo da krenemo kako treba!”. I polijetanje može početi. Da danas osnivaju Artan Lili, kažu da bi sve napravili jednako, bez razmišljanja. Lou Reed je za njih izvođač kojem bi voljeli biti predgrupa da mogu, a najčudniji poklon kojeg su dobili od obožavatelja je - prometni znak. Komentirali su i koju pjesmu bi preporučili nekome tko ih dosad nije slušao.

- “Novi zvuk u gradu” - To je taj bend! Interno je zovemo “Ćale” - otkrili su. Nakon toliko kilometara i koncerata koje su prošli, komentirali su je li im draže pet minuta potpune tišine iza pozornice ili publika koja ih ne pušta s pozornice.

- Obe stvari su krajnosti bez kojih ne možemo i bez kojih ništa ne ide - kažu. Za kraj su komentirali što publika može očekivati na koncertu u MSU.

- Bit će drugačije, budući da smo zadnjih nekoliko godina nastupali samo zimi. To znači, toplo i prisno. Vidimo se, dobrodošli! - zaključili su.