Veliko priznanje za Metallicu: Primili su glazbenog 'Nobela'

Američki heavy metal bend Metallica je dobio prestižnu nagradu Polar Prize u Švedskoj. Grupa je nagrađena s novčanom nagradom od 125 tisuća dolara (oko 750 tisuća kuna). Metallica je prva metal skupina koja je primila ovu nagradu, prenosi Guardian.

Nagradu Polar Prize je pokrenuo 1989. godine Stig Anderson, menadžer švedske pop grupe Abba. Nagrada se dodjeljuje svake godine. Do sada su ovo veliko priznanje primile glazbene legende poput Eltona Johna, BB Kinga, Patti Smith, Brucea Springsteena, Ray Charlesa, benda Pink Floyd, Boba Dylana, Bjork...

Grupa Metallica postoji punih 37 godina. Kalifornijski metalci prodali su 125 milijuna primjeraka albuma posljednja tri desetljeća. Postali su jedan od najvećih bendova svih vremena.

Njihova prva četiri albuma (Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets i Justice for all) mnogi smatraju klasicima. No 'Black Album' im je donio svjetsku slavu.

Svečana dodjela Polara je bila sinoć u Stockholmu, u prisustvu švedskog kralja Carla XVI Gustafa.

- Tko bi rekao prije 37 godina, kada smo počinjali, da će Metallica jednog dana stajati pred kraljevima glazbenog svijeta, a i pravim kraljevima, i primati jednu od najprestižnijih muzičkih nagrada - rekao je Lars Urlich (54), bubnjar benda.

Osnivaču Metallice Larsu Urlichu (54) i basistu Robertu Trujillu (53) je nagradu uručio švedski kralj, a najavili su ih gitarist Roger Glover (72) i bubnjar Ian Paice (69) , članovi grupe Deep Purple.

- Kada smo osamdesetih godina svirali na jednom festivalu u Engleskoj, prvi put sam čuo za ovaj bend. Nisam ništa znao o njima. Došao sam da vidim o čemu se tu radi i pomislio da se nešto ozbiljno tu događa. Publika je pjevala svaku njihovu riječ. To me impresionirali. Kad svojom glazbom dotakneš toliko ljudi... onda si siguran da si na pravom putu. Koji bend! - rekao je Glover.

