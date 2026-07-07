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OBITELJSKA IDILA

Ventimiglia i supruga dobili drugo dijete: 'Jedva čekam sve avanture koje su pred nama'

Piše Magdalena Mucić,
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Ventimiglia i supruga dobili drugo dijete: 'Jedva čekam sve avanture koje su pred nama'
Foto: Instagram
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Svoje prvo dijete glumac i manekenka dobili su u siječnju 2025. nedugo nakon što su se morali evakuirati iz obiteljskog doma zbog požara koji su harali LA-om. Na prvi rođendan kćerkice, par je objavio da čekaju drugo dijete

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Milo Ventimiglia (48) i supruga Jarah Mariano (42) objavili su na Instagramu sretnu vijest da su dobili drugo dijete, Rock-Anthonyja Makoa Ventimigliu. 

- Ovih nekoliko zadnjih tjedana je bilo kaotično, na najbolji mogući način. Dobrodošao kući, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. Jedva čekam doživjeti sve avanture koje su pred našom peteročlanom obitelji - napisala je manekenka ispod crno-bijele fotografije na kojoj glumac, supruga i kćer Ke'ala Coral (1) drže ručicu novorođenčeta. U njihovu peteročlanu obitelj ubrojala je i psa Dukea koji se s obitelji nalazi na drugoj fotografiji i za kojeg je Milo u jednom razgovoru rekao kako je njihov 'prvorođeni od 45 kila'. 

Svoje prvo dijete, zvijezda serija 'Gilmorice' i 'This is us' i manekenka dobili su u siječnju prošle godine nedugo nakon što su se morali evakuirati iz obiteljskog doma zbog požara koji su harali LA-om. Na djevojčicin prvi rođendan, par je objavio da čekaju drugo dijete.

- Jako sam uzbuđen što će moja kćer dobiti brata ili sestru, nekoga s kim će odrastati - kazao je glumac u nedavnom intervjuu za časopis People. 

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