Ventimiglia i supruga dobili drugo dijete: 'Jedva čekam sve avanture koje su pred nama'

Milo Ventimiglia (48) i supruga Jarah Mariano (42) objavili su na Instagramu sretnu vijest da su dobili drugo dijete, Rock-Anthonyja Makoa Ventimigliu.

- Ovih nekoliko zadnjih tjedana je bilo kaotično, na najbolji mogući način. Dobrodošao kući, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. Jedva čekam doživjeti sve avanture koje su pred našom peteročlanom obitelji - napisala je manekenka ispod crno-bijele fotografije na kojoj glumac, supruga i kćer Ke'ala Coral (1) drže ručicu novorođenčeta. U njihovu peteročlanu obitelj ubrojala je i psa Dukea koji se s obitelji nalazi na drugoj fotografiji i za kojeg je Milo u jednom razgovoru rekao kako je njihov 'prvorođeni od 45 kila'.

Svoje prvo dijete, zvijezda serija 'Gilmorice' i 'This is us' i manekenka dobili su u siječnju prošle godine nedugo nakon što su se morali evakuirati iz obiteljskog doma zbog požara koji su harali LA-om. Na djevojčicin prvi rođendan, par je objavio da čekaju drugo dijete.

- Jako sam uzbuđen što će moja kćer dobiti brata ili sestru, nekoga s kim će odrastati - kazao je glumac u nedavnom intervjuu za časopis People.