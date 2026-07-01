Vera Wang proslavila rođendan, ljudi ne vjeruju da ima toliko godina: 'Izgledaš odlično...'

Američka modna dizajnerica, Vera Wang, proslavila je 77. rođendan, a svojim mladolikim izgledom već godinama privlači pozornost javnosti. Wang je objavila niz fotografija na Instagramu na kojima je okružena prijateljima i puše svjećice s rođendanske torte.

Dizajnerica je, umjesto svoje prepoznatljive tamnosmeđe duge kose, pratitelje iznenadila promjenom boje i dužine kose. Ošišala se na bob te posvijetlila kosu što joj je u potpunosti promijenilo i osvježilo izgled.

Foto: Instagram

- VRIJEME ZA ZABAVU..!!! - napisala je dizajnerica ispod objave s proslave koja je bila održana u otmjenom restoranu.

Pratitelji su joj u komentarima pisali čestitke za rođendan te komentirali kako fantastično izgleda.

Vera Wang je i inače znala iznenaditi promjenom boje kose pa je tako na Met gali kombinirala svjetliju kosu s crnom asimetričnom haljinom. Poznata je po čestom eksperimentiranju izgledom te je u više navrata isticala kako smatra da su godine samo broj i da je diskriminacija na temelju dobi zastarjela. U jednom od intervjua za BBC rekla je da je konstantni rad ono što ju održava aktivnom i motiviranom. Navela je i da u tome pomažu jednostavne navike poput dobrog sna i povremenog koktela, ali naglasak je stavila na aktivan stil života i kontinuirani rad.