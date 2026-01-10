Oženili su se Nediljko Bulj i Pija Cvitković, a veseli svatovi u centru grada pjevali su pjesme poput 'Večeras je naša fešta' i 'Lijepa li si'. Nediljkova odabranica je političarka i aktivna članica političke platforme MOST
Vesela fešta u centru Sinja: Oženio se sin Mire Bulja!
U Sinju se oženio sin sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mire Bulja, Nediljko. Njegova odabranica Pija Cvitković mlada je političarka.
U centru grada svi su gledali veselu feštu, a pjevale su se pjesme poput 'Večeras je naša fešta' i 'Lijepa li si'.
Nediljkova odabranica je studentica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Članica je splitskog ansambla Harmonija disonance, koji se 2024. godine na Dori predstavio pjesmom 'Nevera (Lei, lei)'.
Već četiri godine je aktivna članica političke platforme MOST. Osim toga, ona je Mostova vijećnica u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a na proteklim lokalnim izborima bila je kandidatkinja za dožupanicu, uz bok Mostovom kandidatu za župana i saborskom zastupniku Anti Kujundžiću.
