Vesela fešta u centru Sinja: Oženio se sin Mire Bulja!

Sinj: Vjenčanje Nediljka Bulja i Pie Cvitković | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Oženili su se Nediljko Bulj i Pija Cvitković, a veseli svatovi u centru grada pjevali su pjesme poput 'Večeras je naša fešta' i 'Lijepa li si'. Nediljkova odabranica je političarka i aktivna članica političke platforme MOST

Admiral

U Sinju se oženio sin sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mire Bulja, Nediljko. Njegova odabranica Pija Cvitković mlada je političarka.

Sinj: Vjenčanje Nediljka Bulja i Pie Cvitković
Sinj: Vjenčanje Nediljka Bulja i Pie Cvitković | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U centru grada svi su gledali veselu feštu, a pjevale su se pjesme poput 'Večeras je naša fešta' i 'Lijepa li si'.

Sinj: Vjenčanje Nediljka Bulja i Pie Cvitković
Sinj: Vjenčanje Nediljka Bulja i Pie Cvitković | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nediljkova odabranica je studentica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Članica je splitskog ansambla Harmonija disonance, koji se 2024. godine na Dori predstavio pjesmom 'Nevera (Lei, lei)'.

Sinj: Vjenčanje Nediljka Bulja i Pie Cvitković
Sinj: Vjenčanje Nediljka Bulja i Pie Cvitković | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Već četiri godine je aktivna članica političke platforme MOST. Osim toga, ona je Mostova vijećnica u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a na proteklim lokalnim izborima bila je kandidatkinja za dožupanicu, uz bok Mostovom kandidatu za župana i saborskom zastupniku Anti Kujundžiću. 

