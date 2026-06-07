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DUHOVITI PERE

Vice iz Divljih pčela najavio je 'povratak' i oduševio sve: Ako je Esmeralda mogla progledati

Piše Stela Kovačević,
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Vice iz Divljih pčela najavio je 'povratak' i oduševio sve: Ako je Esmeralda mogla progledati
Foto: Tom Dubravec

Nasmijao je svoje pratitelje koji su mu pisali: 'Pod hitno Vicin spinoff', 'Spavaš li mirno Milane', 'Vice kao najgenijalniji lik u seriji' i 'To ni Chuck Norrisu nije uspjelo'

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Glumac Pere Eranović (36) redovito na društvenim mrežama objavljuje duhovite snimke, na kojima glumi svoj lik iz 'Divljih pčela'. Tako se ponovo, u ulozi Vice, obratio fanovima na Instagramu i nasmijao sve.

- Ako je već Esmeralda mogla progledati... Ovo vam sigurno neće prikazati - napisao je ispod snimke.

Oduševio je svoje pratitelje koji su mu pisali: 'Pod hitno Vicin spinoff', 'Spavaš li mirno Milane', 'Vice kao najgenijalniji lik u seriji' i 'To ni Chuck Norrisu nije uspjelo'.

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Podsjetimo, Pere se u petak oprostio od svog lika na Instagramu pa objavio crno-bijelu fotografiju.

- Laku noć Vice - napisao je.

U komentarima su se javili njegovi kolege iz ekipe. Tako mu je Margarita Mladinić, koja u seriji glumi Terezu, poručila: 'Voli te tvoj arambašić', a Marin Klišmanić napisao mu je kako mu je bilo zadovoljstvo raditi s njim te ga opisao kao odličnog glumca, ali prije svega divnog čovjeka. Luka Šegota bio je kratak: 'Fališ dragi'.

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