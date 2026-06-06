ANKETA Vice stradao od Čavkine ruke: Je li zaslužio takav kraj?

Nakon što je pod prisilom potpisao papire za razvod od Tereze, Vice Radonić vjerovao je da je njegov put prema izlazu otvoren. S novcem u kovčegu, planirao je zauvijek napustiti mjesto i sve probleme ostaviti iza sebe.

No, njegove nade raspršio je Milan Čavka, koji ga je presreo i odveo na zabačeno mjesto s unaprijed pripremljenim planom. Milanova namjera bila je jasna od samog početka: ovo nije bila prijetnja, već egzekucija.

Foto: RTL

Suočen s čovjekom koji mu je već iskopao grob, Vice je pokušao apelirati na ono malo ljudskosti što je u Milanu možda ostalo. U očaju ga je podsjetio na njihovu zajedničku, tešku prošlost.

- Obojica smo siročad i morali smo se rukama i nogama boriti da bi preživjeli. Ti znaš kako je to - govorio je slomljenim glasom, nadajući se da će probuditi suosjećanje. Njegove riječi, međutim, nisu dotakle Milana, čija je odluka bila konačna i neopoziva.

Foto: RTL

Prije nego što je zauvijek ušutkao Vicu, Milan mu je izrekao brutalnu presudu koja je sažela svu njegovu mržnju:

- Kako si živio, tako ćeš i umrijeti. Kao pas.

Od svog lika, oprostio se i glumac Pere Eranović, koji ga je tumačio:

- Laku noć Vice - napisao je uz crno-bijelu fotografiju.

U komentarima su se javili njegovi kolege iz ekipe. Tako mu je Margarita Mladinić, koja u seriji glumi Terezu, poručila: 'Voli te tvoj arambašić', a Marin Klišmanić napisao mu je kako mu je bilo zadovoljstvo raditi s njim te ga opisao kao odličnog glumca, ali prije svega divnog čovjeka. Luka Šegota bio je kratak: 'Fališ dragi'.

I mnogi gledatelji opraštali su se s likom Vice. Što vi mislite - je li zaslužio takav kraj? Svoje mišljenje dajte u anketi.

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