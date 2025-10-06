Victoria Beckham je otkrila što misli o ovoj svojoj viralnoj sceni

U jučerašnjem intervjuu za The Times Victoria Beckham otkrila je što zaista misli o jednom od najpoznatijih trenutaka iz dokumentarne serije o njenom suprugu Davidu, koja je dostupna na Netflixu. U seriji, koja je izašla još 2023. godine, par govori o dosad nepoznatim detaljima svog braka i obiteljskog života, ali i o početku njihove romanse te Davidovoj nogometnoj karijeri. Jedna je scena zadobila posebnu pažnju.

Naime, Victoria je izjavila da, i ona i njen suprug, dolaze iz obitelji 'radničke klase', a Davidova reakcija nasmijala je gledatelje. Provirivši iza ugla, zamolio ju je da bude iskrena te je potaknuo da kaže kako ju je zapravo njen otac u školu vozio Rolls-Royceom. Ovaj urnebesan trenutak postao je inspiracija za mnogobrojne memeove.

Nekadašnja članica glazbene skupine 'Spice Girls', rekla je kako nije bila zadovoljna slikom sebe u tom dokumentarcu, no promijenila je svoje mišljenje vidjevši kako je ova, potpuno spontana, scena postala viralna. Rekla je kako je kroz ovu dokumentarnu seriju shvatila kako je dobar osjećaj biti u krivu: 'Volim biti u krivu. Bila sam u krivu, slobodno me okrivite. Volim to.'

Ranije ove godine, bivši nogometaš rekao je kako je njegova supruga zapravo glavna zvijezda njegovog dokumentarca. Prije nekoliko dana, David Beckham objavio je fotografiju na svom Instagram profilu povodom Victorijine modne revije na pariškom 'Fashion Weeku'. Uz mnoge poznate uzvanike, Victoriju Beckham iz prvog je reda podržavala njena obitelj.

Svi, osim najstarijeg Brooklyna koji nije bio prisutan zbog navodne svađe s obitelji, objavili su emotivne poruke svojoj majci i supruzi na društvenim medijima. Uz sliku Victorije u sivom odijelu, David je čestitao supruzi na novom velikom postignuću istaknuvši kako je ponosan na nju zbog načina na koji je sve izvela: 'Ovo je poseban trenutak jer te tim kojeg imaš voli i obožava zato što ih tretiraš na ispravan način, a to se zove vodstvo...'

Victoria, koja je sve iznenadila privukavši i poljubivši supruga na kraju revije, svoju je zahvalnost na podršci također izrazila u Instagram objavi slikom svog supruga i djece uz bivšu urednicu časopisa 'Vogue' Annu Wintour, uz opis: ' Sve vas jako volim... Ne bih ovo uspjela bez vas!'