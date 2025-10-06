Obavijesti

Show

Komentari 0
ONI SU IZ 'RADNIČKE KLASE'

Victoria Beckham je otkrila što misli o ovoj svojoj viralnoj sceni

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Victoria Beckham je otkrila što misli o ovoj svojoj viralnoj sceni
2
Foto: Screenshot

Modna dizajnerica i bivša pjevačica otkrila je kako se osjećala nakon što je u dokumentarcu o njenom suprugu scena u kojoj govori o djetinjstvu postala viralna

U jučerašnjem intervjuu za The Times Victoria Beckham otkrila je što zaista misli o jednom od najpoznatijih trenutaka iz dokumentarne serije o njenom suprugu Davidu, koja je dostupna na Netflixu. U seriji, koja je izašla još 2023. godine, par govori o dosad nepoznatim detaljima svog braka i obiteljskog života, ali i o početku njihove romanse te Davidovoj nogometnoj karijeri. Jedna je scena zadobila posebnu pažnju.

Naime, Victoria je izjavila da, i ona i njen suprug, dolaze iz obitelji 'radničke klase', a Davidova reakcija nasmijala je gledatelje. Provirivši iza ugla, zamolio ju je da bude iskrena te je potaknuo da kaže kako ju je zapravo njen otac u školu vozio Rolls-Royceom. Ovaj urnebesan trenutak postao je inspiracija za mnogobrojne memeove.

@netflix be honest, just be honest 😇 #beckham #behonest ♬ original sound - Netflix

Nekadašnja članica glazbene skupine 'Spice Girls', rekla je kako nije bila zadovoljna slikom sebe u tom dokumentarcu, no promijenila je svoje mišljenje vidjevši kako je ova, potpuno spontana, scena postala viralna. Rekla je kako je  kroz ovu dokumentarnu seriju shvatila kako je dobar osjećaj biti u krivu: 'Volim biti u krivu. Bila sam u krivu, slobodno me okrivite. Volim to.'

Foto: Instagram/

Ranije ove godine, bivši nogometaš rekao je kako je njegova supruga zapravo glavna zvijezda njegovog dokumentarca. Prije nekoliko dana, David Beckham objavio je fotografiju na svom Instagram profilu povodom Victorijine modne revije na pariškom 'Fashion Weeku'. Uz mnoge poznate uzvanike, Victoriju Beckham iz prvog je reda podržavala njena obitelj.

MA, MELEM ZA OČI! Tata ili sin? Beckhamovi zaludili pratiteljice isklesanim tijelima
Tata ili sin? Beckhamovi zaludili pratiteljice isklesanim tijelima

Svi, osim najstarijeg Brooklyna koji nije bio prisutan zbog navodne svađe s obitelji, objavili su emotivne poruke svojoj majci i supruzi na društvenim medijima. Uz sliku Victorije u sivom odijelu, David je čestitao supruzi na novom velikom postignuću istaknuvši kako je ponosan na nju zbog načina na koji je sve izvela: 'Ovo je poseban trenutak jer te tim kojeg imaš voli i obožava zato što ih tretiraš na ispravan način, a to se zove vodstvo...'

Victoria, koja je sve iznenadila privukavši i poljubivši supruga na kraju revije,  svoju je zahvalnost na podršci također izrazila u Instagram objavi slikom svog supruga i djece uz bivšu urednicu časopisa 'Vogue' Annu Wintour, uz opis: ' Sve vas jako volim... Ne bih ovo uspjela bez vas!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'
ISKRE NA SVE STRANE

EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'

Šime je ovo ljeto Maju pratio posvuda, vezu nisu službeno potvrdili, ali poljubaca je bilo na sve strane
FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'
SLAVLJE U SPLITU

FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'

Šime Elez proslavio je svoj 27. rođendan, a na slavlju, koje se održalo u jednom restoranu u Splitu, bila je i Maja Šuput. Pjevačica mu je nedavno čestitala rođendan u emotivnoj objavi te objavila nekoliko njihovih fotografija
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama
SJEĆATE SE NJE?

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama

Bivša kandidatkinja reality showa, koju publika pamti s internacionalnog izdanja i farme kod Josipa Tratnjaka, na Instagramu dijeli fotke sa svojih mnogobrojnih putovanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025